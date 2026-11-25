Гвардиола объяснил, почему не принял предложение «Скуадры Адзурры»
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- Хосеп Гвардиола сообщил, что отклонил предложение Итальянской федерации футбола возглавить национальную сборную из-за необходимости отдыха после 18 лет непрерывной деятельности.
- Испанский специалист подчеркнул, что принял это решение после разговоров с Паоло Мальдини и Леонардо.
- Несмотря на высокую оценку итальянского футбола, он счел важным выделить время для себя после многолетнего давления.
Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в интервью бразильской легенде Ромарио раскрыл еще один важный факт из своей карьеры. Испанский специалист сообщил, что получил официальное предложение от Итальянской федерации футбола возглавить национальную сборную, но был вынужден отклонить его из-за усталости и необходимости взять паузу.
Решение, принятое после разговора с Паоло Мальдини и Леонардо
По словам Гвардиолы, он очень высоко ценит итальянский футбол, но после 18 лет непрерывного давления ему необходимо было уделить время себе:
«Я разговаривал с ними (Итальянской федерацией футбола). Я говорю об этом впервые, но мне было неловко отказывать такой стране, как Италия. Для меня огромная честь, что меня рассматривали в качестве кандидата на пост главного тренера сборной, но я чувствовал, что мне нужен перерыв.
Если бы мне предложили эту работу несколько лет назад, возможно, я бы согласился. Но тогда, после разговоров с Паоло Мальдини и Леонардо, я понял, что мне нужно остановиться. Мне нужно было больше времени для себя. Я тренировал 18 лет, проводя матчи каждые три дня. В какой-то момент приходится делать паузу...», — сказал Хосеп Гвардиола (из интервью Ромарио).
Основные детали заявления Гвардиолы
Показатели
Детали и факты
Сторона, проводившая переговоры
Итальянская федерация футбола
Причина отказа
Необходимость физического и психологического перерыва после 18 лет непрерывной деятельности
Лица, повлиявшие на решение
Разговоры с Паоло Мальдини и Леонардо
Тренерский опыт
18 лет непрерывной работы в ритме матчей каждые 3 дня
Источник
Эксклюзивное интервью с Ромарио (Ромарио ТВ)
Напомним, что ранее Хосеп Гвардиола также отклонил предложения от национальных сборных США и Саудовской Аравии именно по причине того, что находился в отпуске.
Как вы думаете, если бы Пеп Гвардиола согласился на предложение сборной Италии, смог бы он снова вывести «Скуадру Адзурру» на вершину мирового футбола?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим признанием тренера с любителями футбола!
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