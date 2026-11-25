Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в интервью бразильской легенде Ромарио раскрыл еще один важный факт из своей карьеры. Испанский специалист сообщил, что получил официальное предложение от Итальянской федерации футбола возглавить национальную сборную, но был вынужден отклонить его из-за усталости и необходимости взять паузу.

Решение, принятое после разговора с Паоло Мальдини и Леонардо

По словам Гвардиолы, он очень высоко ценит итальянский футбол, но после 18 лет непрерывного давления ему необходимо было уделить время себе:

«Я разговаривал с ними (Итальянской федерацией футбола). Я говорю об этом впервые, но мне было неловко отказывать такой стране, как Италия. Для меня огромная честь, что меня рассматривали в качестве кандидата на пост главного тренера сборной, но я чувствовал, что мне нужен перерыв. Если бы мне предложили эту работу несколько лет назад, возможно, я бы согласился. Но тогда, после разговоров с Паоло Мальдини и Леонардо, я понял, что мне нужно остановиться. Мне нужно было больше времени для себя. Я тренировал 18 лет, проводя матчи каждые три дня. В какой-то момент приходится делать паузу...», — сказал Хосеп Гвардиола (из интервью Ромарио).

Основные детали заявления Гвардиолы