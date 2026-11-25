Вратарь «Манчестер Сити» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма был глубоко задет неприемлемым поведением болельщиков гостевой команды во время матча Лиги чемпионов УЕФА против «Наполи».

Оскорбления с трибун и психологическое состояние после игры

В ходе матча, проходившего на стадионе «Этихад», в адрес итальянского голкипера со стороны некоторых неаполитанских фанатов звучали резкие и оскорбительные выкрики. Эта ситуация оказала серьезное влияние на психологическое состояние вратаря:

Давление во время игры: На протяжении всего матча из гостевого сектора в адрес Доннаруммы доносились резкие и оскорбительные слова.

Отказ от общения с журналистами: После финального свистка было заметно, что вратарь, покидавший стадион, был крайне взволнован и подавлен. Он не стал скрывать своего недовольства перед представителями СМИ и заявил, что не желает давать никаких комментариев.

Детали инцидента

Показатели Детали и факты Футболист Джанлуиджи Доннарумма (вратарь «Манчестер Сити») Турнир и место проведения Лига чемпионов УЕФА — стадион «Этихад» (Манчестер) Противоборствующая сторона Гостевые болельщики клуба «Наполи» Причина конфликта Резкие и оскорбительные выкрики с трибун во время матча Реакция вратаря После матча покинул стадион в подавленном состоянии и отказался от интервью

Отмечается, что столь резкое отношение со стороны соотечественников лично очень сильно задело Доннарумму.

Как вы считаете, должен ли УЕФА применить дисциплинарные меры к клубу «Наполи» из-за болельщиков, оскорбивших Джанлуиджи Доннарумму на стадионе «Этихад»?

Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь подробностями этого инцидента с другими любителями футбола!