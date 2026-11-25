Известный узбекский гроссмейстер Жавохир Синдаров поделился своими впечатлениями от первой партии против индийского соперника Доммараджу Гукеша, рассказав о предматчевом волнении и выбранной тактике.

«Сегодня я просто старался получить удовольствие от игры»

Синдаров отметил, что, несмотря на сильное волнение перед началом турнира, ему удалось сохранять спокойствие за доской и контролировать позицию:

«Перед турниром я, конечно, очень волновался. Много думал об игре. Но сегодня я просто старался получить удовольствие от процесса и прочувствовать атмосферу. Думаю, мы показали хорошую игру, и всё прошло нормально.

В целом, если есть возможность, всегда стараешься победить. Неважно, какая это партия. Но в первой игре обычно стремишься изучить соперника и действовать осторожнее. Я поступил так же — старался держать позицию под контролем и эффективно использовать время. В итоге мой соперник очень хорошо защищался. Ничья — это тоже неплохой результат», — сказал Жавохир Синдаров.