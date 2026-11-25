Бывший главный тренер «Барселоны», «Баварии» и «Манчестер Сити» назвал имя футболиста, с которым он не успел поработать за свою карьеру, но очень хотел бы оказаться в одной команде. Испанский специалист выбрал бразильскую звезду Неймара.

Сотрудничество, не состоявшееся из-за разницы в один год

В интервью известному проекту Ромарио ТВ Гвардиола ответил коротко и ясно:

«Это — Неймар.», — сказал Хосеп Гвардиола.

Примечательно, что пути этих двух людей в «Барселоне» разошлись всего на один сезон. Хосеп Гвардиола покинул каталонский клуб в 2012 году, а Неймар присоединился к «сине-гранатовым» годом позже — в 2013-м.

Текущее положение двух легенд

Личность Текущий статус и клуб Период в «Барселоне» Хосеп Гвардиола После ухода из «Манчестер Сити» безработный (в отпуске от футбола) 2008 — 2012 годы (главный тренер) Неймар Выступает за родной бразильский «Сантос» клуб 2013 — 2017 годы (нападающий)

В данный момент Гвардиола после расставания с «Манчестер Сити» не возглавляет ни одну команду и отдыхает. А 34-летний Неймар защищает цвета клуба, в котором начинал свою карьеру — бразильского «Сантоса».

Как вы думаете, если бы в 2013 году Пеп Гвардиола остался в «Барселоне» и поработал с Неймаром, смог бы бразильский нападающий завоевать «Золотой мяч»?

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