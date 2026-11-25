Хосеп Гвардиола рассказал, с каким футболистом мечтал поработать за свою карьеру
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- Хосеп Гвардиола сообщил, что очень хотел работать вместе с бразильской звездой Неймаром в течение своей тренерской карьеры.
- Пути испанского специалиста и футболиста не пересеклись из-за разницы в один сезон, так как Гвардиола покинул «Барселону» в 2012 году, а Неймар присоединился к клубу в 2013 году.
- В настоящее время Гвардиола отдыхает после ухода из «Манчестер Сити», а 34-летний Неймар играет за клуб «Сантос».
Бывший главный тренер «Барселоны», «Баварии» и «Манчестер Сити» назвал имя футболиста, с которым он не успел поработать за свою карьеру, но очень хотел бы оказаться в одной команде. Испанский специалист выбрал бразильскую звезду Неймара.
Сотрудничество, не состоявшееся из-за разницы в один год
В интервью известному проекту Ромарио ТВ Гвардиола ответил коротко и ясно:
«Это — Неймар.», — сказал Хосеп Гвардиола.
Примечательно, что пути этих двух людей в «Барселоне» разошлись всего на один сезон. Хосеп Гвардиола покинул каталонский клуб в 2012 году, а Неймар присоединился к «сине-гранатовым» годом позже — в 2013-м.
Текущее положение двух легенд
Личность
Текущий статус и клуб
Период в «Барселоне»
Хосеп Гвардиола
После ухода из «Манчестер Сити» безработный (в отпуске от футбола)
2008 — 2012 годы (главный тренер)
Неймар
Выступает за родной бразильский «Сантос» клуб
2013 — 2017 годы (нападающий)
В данный момент Гвардиола после расставания с «Манчестер Сити» не возглавляет ни одну команду и отдыхает. А 34-летний Неймар защищает цвета клуба, в котором начинал свою карьеру — бразильского «Сантоса».
Как вы думаете, если бы в 2013 году Пеп Гвардиола остался в «Барселоне» и поработал с Неймаром, смог бы бразильский нападающий завоевать «Золотой мяч»?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этим интересным признанием тренера с другими футбольными фанатами!
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