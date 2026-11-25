Австралийский сенатор Фатима Пейман приняла участие в заседании парламента, держа на руках свою шестимесячную дочь. Во время её выступления другие сенаторы также играли с малышкой, привнеся в ход собрания особую атмосферу. Об этом сообщает «Индиа Тодай».

25 ноября на заседании Сената Австралии представитель Западной Австралии, независимый сенатор Фатима Пейман выступила с речью перед трибуной, держа на руках свою дочь. Участвуя в парламентских дебатах, она не расставалась с ребенком.

В ходе заседания сенатор Лидия Торп также пообщалась с малышкой, поиграв с ней в «ку-ку». Этот эпизод добавил искренности и радостных моментов в официальные парламентские обсуждения.

Данное событие распространилось в социальных сетях, вновь привлекая внимание к теме совмещения материнства и профессиональной деятельности.

В парламенте Австралии разрешено приносить младенцев в зал заседаний. Сенаторы могут присматривать за своими детьми или кормить их грудью во время участия в дебатах, если в этом есть необходимость.