Каршинский клуб «Насаф» в рамках 5-го тура Лиги чемпионов Азии-2 принял на своем поле бахрейнскую команду «Аль-Халидия» и одержал важную победу. Подопечные Рузикула Бердыева в напряженной борьбе одолели соперника со счетом 1:0.

Решающий удар Аббоса Гуломова

Хотя в первом тайме счет открыт не был, в начале второй половины встречи «драконы» добились своего. На 51-й минуте матча Аббос Гуломов поразил ворота соперника, став автором единственного гола, решившего исход игры.

После этих важных 3 очков «Насаф» довел количество своих очков до 7 и поднялся на 2-е место в турнирной таблице группы «А». Бахрейнский клуб «Аль-Халидия» с 4 очками остался на 4-й строчке. Во втором матче группы встретятся «Кувейт СК» (6 очков) и лидер «Аль-Вахда» (9 очков).