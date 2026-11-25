«Насаф» обыграл «Аль-Халидию» в рамках ЛЧА-2 и поднялся на 2-е место
Каршинский клуб «Насаф» в рамках 5-го тура Лиги чемпионов Азии-2 принял на своем поле бахрейнскую команду «Аль-Халидия» и одержал важную победу. Подопечные Рузикула Бердыева в напряженной борьбе одолели соперника со счетом 1:0.
Решающий удар Аббоса Гуломова
Хотя в первом тайме счет открыт не был, в начале второй половины встречи «драконы» добились своего. На 51-й минуте матча Аббос Гуломов поразил ворота соперника, став автором единственного гола, решившего исход игры.
После этих важных 3 очков «Насаф» довел количество своих очков до 7 и поднялся на 2-е место в турнирной таблице группы «А». Бахрейнский клуб «Аль-Халидия» с 4 очками остался на 4-й строчке. Во втором матче группы встретятся «Кувейт СК» (6 очков) и лидер «Аль-Вахда» (9 очков).
Детали матча и составы команд
Показатели
Детали
Турнир и этап
ЛЧА-2, группа «А», 5-й тур
Результат
«Насаф» 1:0 «Аль-Халидия»
Автор гола
Аббос Гуломов (51-я минута)
Состав «Насафа»
Абдувахид Неъматов, Зафармурод Абдурахматов, Умар Эшмуродов, Алибек Давронов, Дилшод Муртазоев, Ойбек Рустамов (Голиб Гайбуллаев, 71), Мурод Рахматов, Шароф Мухиддинов (Сардор Бахромов, 65), Аббос Гуломов, Аденис Шала, Бобур Абдухоликов (Юсуф Отубанджо, 65)
Состав «Аль-Халидии»
Аль-Гарабли, Хумайдан, Одиль, Али (Дабо, 80), Ассаль, Дрождек, Морейра, Хасан (Аль-Ромаихи, 60), Менди (Бура, 80), Саббар, Шили
Предупреждения
Аденис Шала (31'), Умар Эшмуродов (33')
Текущая ситуация в группе «А» (после 5-го тура)
«Аль-Вахда» — 9 очков (1 игра в запасе)
«Насаф» — 7 очков
«Кувейт СК» — 6 очков (1 игра в запасе)
«Аль-Халидия» — 4 очка
Как вы считаете, сможет ли «Насаф» успешно выступить в последнем туре группового этапа и завоевать путевку в плей-офф?
Оставляйте свои оценки сегодняшней игры каршинского клуба в комментариях и делитесь новостью об этой радостной победе с болельщиками узбекского футбола!
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