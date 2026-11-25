В Египте археологи обнаружили фрагменты папируса, относящиеся к необычным ритуалам, проводившимся около 3400 лет назад. В них сохранились следы обрядов проклятия, которые древние египтяне использовали против Апофиса — гигантского змея, считавшегося заклятым врагом бога солнца Ра. Примечательно, что папирусы не просто были исписаны: их протыкали острыми предметами и сжигали. Об этом сообщили исследователи из Копенгагенского университета.

Находки были сделаны недалеко от заупокойного храма фараона Тутмоса ИИИ в районе древних Фив — современного Луксора. Археологи исследовали древнюю свалку за северной стеной храма, длина которой составляла около 75 метров, а ширина — 10–20 метров. Именно там было найдено около 40 небольших фрагментов папируса.

Изучив их внешний вид, надписи и следы повреждений, исследователи установили, что фрагменты относятся к ритуалу «победы над Апофисом», проводившемуся в Древнем Египте.

Почему древние египтяне проклинали змея?

Согласно древнеегипетской мифологии, Апофис был гигантским змеем, олицетворявшим хаос и разрушение. По легендам, каждую ночь он нападал на бога солнца Ра, проходящего через подземный мир, и пытался преградить ему путь. Египтяне верили, что победа Ра обеспечивает ежедневный восход солнца.

По этой причине жрецы совершали специальные ритуалы, направленные на символическое уничтожение Апофиса. Для этого изображение и имя змея наносились на папирус, затем его протыкали острым предметом и сжигали. В некоторых ритуалах изображения топтали ногами или уничтожали восковые фигурки.

Как изготавливались папирусы?

Одним из аспектов, привлекших внимание ученых, является то, что найденные фрагменты были изготовлены одинаковым способом. Изображения и надписи на них выполнены красными чернилами только на одной стороне папируса. На некоторых образцах видны прямоугольные формы, разделенные красными линиями.

Исследователи полагают, что эти отметки указывают на то, что изначально большой лист папируса был разделен на несколько равных частей, и на каждую часть наносились отдельное изображение и надпись. Позже лист разрезали на мелкие кусочки. Это означает, что необходимые для ритуала предметы могли изготавливаться в большом количестве одновременно.

Следы проколов и ожогов на найденных образцах показывают, что папирусы не просто хранились как записи или рисунки, а действительно использовались в ритуалах.

Ритуалы проклятия были направлены не только против змея

Исследователи отмечают, что ритуалы против Апофиса впоследствии применялись и для других целей. В частности, подобные символические действия совершались против врагов фараона, соперников отдельных лиц, болезней и опасных природных явлений.

Значимость этой находки для ученых заключается в том, что ранее ритуалы против Апофиса были известны в основном из древних письменных источников. Новые же папирусы являются одним из самых древних прямых материальных доказательств того, что такие обряды действительно проводились. Они дают новую информацию о религиозных воззрениях древних египтян и магических ритуалах в их повседневной жизни.