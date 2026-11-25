«Партия действительно была на высоком уровне. Позиция постоянно выглядела равной. Как обычно, приходилось решать небольшие проблемы. Но мы оба провели отличную партию», — сказал Гукеш Доммараджу (действующий чемпион мира).

Гукеш отметил, что поединок прошел на очень высоком уровне и в бескомпромиссной борьбе. Несмотря на то, что по ходу игры приходилось решать небольшие тактические и позиционные задачи, оба гроссмейстера продемонстрировали качественные шахматы:

Действующий чемпион мира по шахматам, индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу поделился впечатлениями от первой партии, проведенной против талантливого узбекистанского шахматиста Жавохира Синдарова.

Жавохир Синдаров оценил шансы в поединке с Гукешем как 50:50

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Показатели Детали и оценки Соперники Гукеш Доммараджу — Жавохир Синдаров Этап и результат 1-я партия — Ничья Оценка Гукеша Игра прошла на высоком уровне, позиция почти всё время оставалась равной Ключевой аспект Оба шахматиста успешно справились с возникшими небольшими проблемами

Напомним, ранее наш соотечественник Жавохир Синдаров также высказался об этой встрече, отметив, что в первой партии стремился изучить соперника и держать позицию под контролем, а в итоге Гукеш защищался очень надежно.

Как вы думаете, выберет ли Жавохир Синдаров более агрессивную тактику против действующего чемпиона мира Гукеша в следующих партиях?

Оставляйте свои прогнозы в комментариях и делитесь этим признанием чемпиона мира с болельщиками узбекских шахмат!