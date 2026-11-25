В швейцарской Женеве стартовал исторический матч за звание чемпиона мира по шахматам. Поединок 1-го тура между двумя 20-летними гроссмейстерами — нашим соотечественником Жавохиром Синдаровым и действующим чемпионом мира, индийцем Гукешем Доммараджу, прошел в бескомпромиссной борьбе и завершился вничью.

Генеральный секретарь Федерации шахмат Узбекистана Бобур Сатторов, находящийся непосредственно в Женеве, провел глубокий анализ этой первой партии, остановившись на основных выводах и ключевых поворотных моментах.

2 главных вывода из первой партии

По словам Бобура Сатторова, уже первая встреча показала, с какой подготовкой подошли к матчу оба шахматиста:

Вывод 1: Гукеш не намерен легко отдавать чемпионский титул и готов бороться до конца.

Вывод 2: Жавохир Синдаров на практике доказал, что находится в своей лучшей спортивной форме.

Компьютерная оценка (99% точности) и 45-минутная разница во времени

В анализе отмечается, что современные шахматные программы («наш железный друг») высоко оценили действия обоих гроссмейстеров, показав, что игра прошла с 99% точностью. На стадии дебюта обе стороны продемонстрировали глубокую теоретическую подготовку.