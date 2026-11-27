Путин предупредил, что ИИ может лишить школьников способности мыслить самостоятельно
Искусственный интеллект (ИИ) может привести к тому, что школьники утратят привычку мыслить самостоятельно и запоминать информацию. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодежью, состоявшейся после пленарного заседания КсИ международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» в Москве.
«Есть риск просто копировать готовый ответ, который дает машина»
В ходе беседы с индийским школьником Раулем Джоном Аджу глава государства подчеркнул, что неправильное использование нейросетей может негативно сказаться на качестве образования:
«Есть опасность, что человек, особенно молодое поколение, перестанет запоминать информацию. Сидя перед компьютером, будет использовать искусственный интеллект только для того, чтобы что-то написать, не думая сам, а просто повторяя то, что выдала машина или ИИ-агент. Всё, на этом и остановится», — сказал Владимир Путин.
Ранее индийский школьник отметил, что в школах важно учить детей не просто заучивать информацию, а рассуждать. Путин, в свою очередь, обратил внимание на то, что если ученики превратят нейросети лишь в инструмент для получения готовых ответов, это станет препятствием для самостоятельного обучения.
Ответ индийского школьника: ИИ — вспомогательный инструмент, как калькулятор
В ответ на это Рауль Джон Аджу предложил рассматривать искусственный интеллект не как замену человеческому мышлению, а как вспомогательный инструмент. Сравнив нейросети с калькулятором, он отметил необходимость сначала прочно овладеть базовыми знаниями, и только потом привлекать технологии в процесс обучения:
«Я думаю, что с искусственным интеллектом нужно сотрудничать. Это своего рода симбиоз. После того как мы изучили основы арифметики, начиная с пятого-шестого класса, мы можем пользоваться калькулятором. Точно так же искусственный интеллект можно подключать к образовательному процессу на определенном этапе — когда человек уже получил достаточно знаний и понял основы. Искусственный интеллект может помочь вам в поиске новых идей и нахождении новых смыслов», — сказал школьник.
Подробности встречи и информация о Рауле Джоне Аджу
Памятное селфи: Как видно на видео, опубликованном «Пятым каналом», в завершение беседы индийский школьник сделал селфи с Владимиром Путиным, запечатлев эту встречу в истории.
Кто этот юный изобретатель? Рауль Джон Аджу является основателем платформы ТинкКрафт. Он принял участие во встрече президентов России и Казахстана с молодыми талантами в сфере искусственного интеллекта.
Как вы считаете, с какого класса и на каких условиях правильнее разрешать школьникам пользоваться искусственным интеллектом?
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