Президент России Владимир Путин 25 ноября встретился в Кремле с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом. Однако короткий ролик, снятый перед официальной встречей, вызвал огромный интерес в социальных сетях.

На видео запечатлено, как один из кремлевских охранников подмигивает коллеге, после чего открываются двери. Пользователи интерпретируют это действие как специальный сигнал, оповещающий о приближении Путина.

Короткое видео быстро стало популярным в Instagram, набрав почти 70 миллионов просмотров и более 2 миллионов лайков.

Жест, сделанный простым подмигиванием, также вызвал волну шутливых комментариев интернет-пользователей. В результате несколько секунд видео перед официальной встречей стали одним из самых обсуждаемых роликов дня.