Социальная сеть TikTok оказывает разрушительное воздействие на мыслительные способности человека, особенно молодого поколения. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с молодыми специалистами в области искусственного интеллекта на полях международной конференции AI Джурней в Москве.

«Находясь в селе или ауле, можно зарабатывать деньги через смартфон»

Глава государства выразил сожаление, что большинство граждан воспринимают современные гаджеты лишь как средство развлечения и общения. Он подчеркнул, что при правильном подходе и наличии необходимых навыков мобильные устройства могут приносить реальный доход даже жителям самых отдаленных населенных пунктов:

«Сейчас все пользуются смартфонами, но почему-то думают, что они предназначены только для звонков, переписки, просмотра каких-то фильмов и TikTok. Этот самый TikTok — ужасная вещь, которая убивает человеческий мозг, особенно мозг молодого человека. Хотя с помощью смартфона, при его правильном и умелом использовании, при наличии интернета можно зарабатывать деньги, даже находясь в селе или ауле, просто людей нужно этому учить», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Лидер Казахстана назвал такой подход «народной цифровой экономикой» и отметил, что обучение населения получению законного дохода с помощью цифровых технологий сделает их независимыми и экономически стабильными.

Борьба с «ТикТок-менталитетом» и инициативы по цифровизации

Касым-Жомарт Токаев не впервые выступает с резкой критикой платформы коротких видео. Ранее он уже выдвигал ряд системных инициатив по этому вопросу:

Чтение книг и библиотека СНГ: Ранее на заседании Совета глав государств СНГ президент Казахстана призвал бороться с «ТикТок-менталитетом» у молодежи путем популяризации чтения книг и создания единой цифровой библиотеки Содружества.

Обучение сельского населения: Кроме того, в рамках объявленного в республике Года цифровизации и искусственного интеллекта президент поручил правительству обучить сельхозпроизводителей и жителей отдаленных регионов использованию смартфонов для ведения бизнеса в сети.

Направление Поставленные задачи и цели Суть проблемы Использование смартфонов исключительно в развлекательных целях (TikTok) снижает мыслительные способности молодежи Экономическое решение Формирование навыков ведения онлайн-бизнеса через интернет в отдаленных селах и аулах Духовно-просветительская мера Популяризация чтения книг и создание единой цифровой библиотеки СНГ

Как вы считаете, что нужно сделать, чтобы защитить молодежь от влияния коротких видео и научить использовать смартфон как источник полезных знаний и дохода?

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