«TikTok убивает человеческий мозг»: Токаев призвал молодежь зарабатывать на гаджетах
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что платформа TikTok оказывает разрушительное воздействие на мыслительные способности молодежи.
- Глава государства призвал молодежь использовать смартфоны не как средство развлечения, а для заработка даже в селах и аулах.
- Он продвинул концепцию «народной цифровой экономики», целью которой является обеспечение населения экономической независимостью через цифровые технологии.
Социальная сеть TikTok оказывает разрушительное воздействие на мыслительные способности человека, особенно молодого поколения. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с молодыми специалистами в области искусственного интеллекта на полях международной конференции AI Джурней в Москве.
«Находясь в селе или ауле, можно зарабатывать деньги через смартфон»
Глава государства выразил сожаление, что большинство граждан воспринимают современные гаджеты лишь как средство развлечения и общения. Он подчеркнул, что при правильном подходе и наличии необходимых навыков мобильные устройства могут приносить реальный доход даже жителям самых отдаленных населенных пунктов:
«Сейчас все пользуются смартфонами, но почему-то думают, что они предназначены только для звонков, переписки, просмотра каких-то фильмов и TikTok. Этот самый TikTok — ужасная вещь, которая убивает человеческий мозг, особенно мозг молодого человека. Хотя с помощью смартфона, при его правильном и умелом использовании, при наличии интернета можно зарабатывать деньги, даже находясь в селе или ауле, просто людей нужно этому учить», — сказал Касым-Жомарт Токаев.
Лидер Казахстана назвал такой подход «народной цифровой экономикой» и отметил, что обучение населения получению законного дохода с помощью цифровых технологий сделает их независимыми и экономически стабильными.
Борьба с «ТикТок-менталитетом» и инициативы по цифровизации
Касым-Жомарт Токаев не впервые выступает с резкой критикой платформы коротких видео. Ранее он уже выдвигал ряд системных инициатив по этому вопросу:
Чтение книг и библиотека СНГ: Ранее на заседании Совета глав государств СНГ президент Казахстана призвал бороться с «ТикТок-менталитетом» у молодежи путем популяризации чтения книг и создания единой цифровой библиотеки Содружества.
Обучение сельского населения: Кроме того, в рамках объявленного в республике Года цифровизации и искусственного интеллекта президент поручил правительству обучить сельхозпроизводителей и жителей отдаленных регионов использованию смартфонов для ведения бизнеса в сети.
Направление
Поставленные задачи и цели
Суть проблемы
Использование смартфонов исключительно в развлекательных целях (TikTok) снижает мыслительные способности молодежи
Экономическое решение
Формирование навыков ведения онлайн-бизнеса через интернет в отдаленных селах и аулах
Духовно-просветительская мера
Популяризация чтения книг и создание единой цифровой библиотеки СНГ
Как вы считаете, что нужно сделать, чтобы защитить молодежь от влияния коротких видео и научить использовать смартфон как источник полезных знаний и дохода?
Оставляйте свои мнения в комментариях и обязательно поделитесь этой новостью с близкими, которым небезразличны вопросы воспитания молодежи и цифровой грамотности!
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