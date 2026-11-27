«Вояджер-1» перестал передавать научные данные на Землю: зонд транслирует лишь пустой сигнал
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- Американский космический аппарат «Вояджер-1» перестал передавать на Землю научные и технические данные, транслируя лишь пустой сигнал.
- Специалисты NASA изучают причины этой неисправности, обнаруженнойной 14 ноября.
- Согласно предварительным данным, проблема может быть связана с работой бортового компьютера, отвечающего за сбор данных с научных приборов аппарата.
Американский космический аппарат «Вояджер-1» (Voyager 1) перестал передавать на Землю научные и технические данные. Несмотря на то, что радиосвязь с зондом сохраняется, вместо данных он транслирует лишь пустой сигнал. Об этом сообщает телекомпания CNN.
Подробности неисправности: проблема может быть в бортовом компьютере
Специалисты NASA обнаружили эту неисправность 14 ноября и в настоящее время выясняют её истинные причины:
Передача пустого сигнала: По данным CNN, космический аппарат больше не отправляет научную и инженерную информацию, а транслирует лишь пустой несущий сигнал.
Первоначальные предположения: В данный момент инженеры работают над установлением точных причин произошедшего. Согласно предварительным данным, проблема может быть связана с работой бортового компьютера, отвечающего за сбор данных с научных приборов аппарата.
Сходство с крупной неисправностью 2023 года
Нынешние проблемы с передачей данных напоминают масштабный сбой, произошедший 14 ноября 2023 года. Как пишет издание Арс Течника, тогда причиной неисправности стало повреждение примерно 3 процентов памяти в системе полетных данных. Из-за этого дефекта аппарат вместо понятной научной информации транслировал повторяющийся шаблон, состоящий из единиц и нулей.
Показатели
Подробности
Дата обнаружения неисправности
14 ноября (объявлено CNN 24 ноября)
Статус связи
Радиосвязь есть, но вместо научных и технических данных поступает пустой сигнал
Вероятная причина
Неисправность бортового компьютера, собирающего данные с научных приборов
Предыдущий аналогичный случай
14 ноября 2023 года (повреждение ~3% памяти системы полетных данных)
Как вы думаете, смогут ли инженеры NASA снова полностью восстановить связь с «Вояджером-1», который движется в глубоком космосе уже почти полвека?
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