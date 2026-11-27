В природе встречаются существа, которые выглядят милыми и безобидными, но могут представлять опасность для человека. Одно из них — гусеница Мегалопйге оперкуларис. Из-за густой и мягкой шерстки она похожа на крошечного котенка. Однако не стоит обманываться ее внешним видом.

Эта гусеница относится к отряду чешуекрылых и в процессе развития превращается в бабочку, называемую Сутерн фланнел мот. Среди длинных мягких волосков, покрывающих ее тело, скрыты опасные ядовитые шипы.

Где встречается?

Мегалопйге оперкуларис в основном распространена в юго-восточных и южно-центральных регионах США, а также в Мексике и некоторых частях Центральной Америки. Узбекистан не входит в естественный ареал обитания этого вида. Достоверных данных о его естественном появлении на территории нашей страны нет.

Чем она опасна?

Среди мягких волосков гусеницы расположены ядовитые шипы. При случайном прикосновении к ней эти шипы вонзаются в кожу, вызывая сильную боль, жжение, покраснение и отек. В некоторых случаях боль может распространяться на другие части тела, также могут наблюдаться тошнота и другие неприятные симптомы.

Поэтому при встрече с этим существом рекомендуется не прикасаться к нему и, особенно, держать детей подальше от него.