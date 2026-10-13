Президент США сделал громкое заявление перед своими сторонниками...

·7·Мир
Президент США сделал громкое заявление перед своими сторонниками...

Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в штате Огайо заявил, что хотел бы остаться на посту главы государства и на третий срок. По сообщению агентства Ассокиатед Пресс, в ответ на скандирование сторонников хозяин Белого дома не стал скрывать, что идея остаться у власти еще на четыре года приходится ему по душе.

Это заявление вновь разожгло политические дебаты на фоне 22-й поправки к Конституции США, которая строго ограничивает президентское правление двумя сроками.

«Еще четыре года!»: что произошло на митинге в Огайо?

Выступая на массовом мероприятии, Трамп остановился на планах будущего страны и экономического развития:

  • Экономические обещания: Трамп пообещал, что в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в ноябре в стране наступит «беспрецедентный уровень экономического успеха»;

  • Реакция толпы: После его слов участники митинга дружно начали скандировать: «Еще четыре года!»;

  • Откровенное признание Трампа: В ответ на призыв митингующих президент ответил: «Я бы сделал это с удовольствием».

Политический путь Трампа и спорные намеки на третий срок

Разговоры о третьем сроке Трампа звучат не впервые:

  • Хроника возвращения к власти: Впервые избранный президентом в 2016 году, Трамп проиграл Джо Байдену в 2020 году. Однако, победив на выборах 2024 года, он вновь вернулся в Белый дом;

  • Личные беседы и риск потери влияния: Как пишет агентство Reuters, в личных разговорах Трамп обсуждал возможность третьего срока из-за опасений досрочно потерять власть и получить статус «хромой утки» (уходящего лидера, теряющего влияние);

  • Конституционные ограничения: Ранее Трамп признавал, что баллотироваться на третий срок юридически невозможно, и выражал по этому поводу сожаление на фоне сильной политической поддержки населения;

  • Туманные ответы: А в февральском интервью телеканалу НБК Невс он ушел от этого вопроса, оставив двусмысленный намек: «Это было бы очень интересно. Но было бы ужасно дать вам тот ответ, которого вы ждете».

В то время как предвыборная кампания в США входит в жаркую фазу, ожидается, что подобные резонансные выступления Трампа еще долго будут обсуждаться в политических кругах Вашингтона.

Дональд ТрампОгайоТретий срок22-я поправка Конституции
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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