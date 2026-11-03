В небе над США пилоты заметили таинственный объект, невидимый на радарах

В небе над штатом Огайо, США, произошло событие, удивившее пилотов. Экипаж самолета сообщил, что заметил неопознанный объект серебристого цвета, похожий на капсулу, который двигался на большой скорости.

Инцидент произошел 16 августа. Сообщается, что в момент, когда самолет совершал полет на высоте около 12,5 километров, пилоты заметили странный объект, движущийся выше них.

По словам экипажа, длина объекта составляла около 10 метров. Самое интересное, что он не отображался ни на радарах самолета, ни в системе предупреждения о столкновениях.

НУФОРК (Национальный центр сообщений об НЛО), проводивший расследование по данному факту, опубликовал свои выводы 26 октября.

Однако до сих пор не установлено, чем именно был этот объект. Также не было представлено никаких доказательств его связи с инопланетянами или какими-либо неизвестными летательными аппаратами.

Таким образом, таинственное явление в небе над Огайо пока остается без ответа.