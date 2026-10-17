Умная собака, которая ходит на базар за покупками самостоятельно, поразила сети (видео)

·71·Мир
Умная собака, которая ходит на базар за покупками самостоятельно, поразила сети (видео)

В социальных сетях завоевывают симпатии тысяч пользователей видеоролики, запечатлевшие процесс покупок умной собаки, которая по поручению хозяина самостоятельно отправилась на местный базар.

Четвероногий покупатель, несущий в зубах специально сплетенную корзинку, подходит к продавцам овощей и фруктов, выбирает необходимые продукты, а сам процесс оплаты удивляет людей.

Полностью самостоятельная торговля: деньги берутся, товар складывается

На кадрах отчетливо видно поведение собаки на базаре и установившееся специфическое, доверительное общение с продавцами:

  • Указанный выбор: Собака подходит к прилавку продавцов и лапой указывает на нужные ей продукты (зелень, кукурузу и другие овощи);

  • Оплата в корзинке: Продавщицы отсчитывают из лежащей на земле корзинки (которую собака выпустила изо рта) часть денег, соответствующую стоимости товара;

  • Укладка товара: После получения денег продавец аккуратно складывает купленные продукты в корзинку собаки.

Организованная очередь у каждого прилавка

Интересно, что это умное животное понимает правила на базаре так же хорошо, как и люди:

  • Терпеливое ожидание: Оно спокойно стоит у каждого прилавка, дожидаясь, пока продавец возьмет деньги из корзинки и уложит товар;

  • Честность и сохранность: Когда корзинка наполняется, оно берет ручки корзинки в зубы и, не делая лишних остановок и не рассыпая продукты, отправляется прямо к себе домой.

Это событие стало еще одним ярким примером ума и сообразительности животных, их склонности к дрессировке, а также безграничной преданности и доверия между человеком и животным.

Умная собакаАвтоматическая торговля на рынкеЗоопсихологияОтношения человека и животного
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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