Умная собака, которая ходит на базар за покупками самостоятельно, поразила сети (видео)

В социальных сетях завоевывают симпатии тысяч пользователей видеоролики, запечатлевшие процесс покупок умной собаки, которая по поручению хозяина самостоятельно отправилась на местный базар.

Четвероногий покупатель, несущий в зубах специально сплетенную корзинку, подходит к продавцам овощей и фруктов, выбирает необходимые продукты, а сам процесс оплаты удивляет людей.

Полностью самостоятельная торговля: деньги берутся, товар складывается

На кадрах отчетливо видно поведение собаки на базаре и установившееся специфическое, доверительное общение с продавцами:

Указанный выбор: Собака подходит к прилавку продавцов и лапой указывает на нужные ей продукты (зелень, кукурузу и другие овощи);

Оплата в корзинке: Продавщицы отсчитывают из лежащей на земле корзинки (которую собака выпустила изо рта) часть денег, соответствующую стоимости товара;

Укладка товара: После получения денег продавец аккуратно складывает купленные продукты в корзинку собаки.

Организованная очередь у каждого прилавка

Интересно, что это умное животное понимает правила на базаре так же хорошо, как и люди:

Терпеливое ожидание: Оно спокойно стоит у каждого прилавка, дожидаясь, пока продавец возьмет деньги из корзинки и уложит товар;

Честность и сохранность: Когда корзинка наполняется, оно берет ручки корзинки в зубы и, не делая лишних остановок и не рассыпая продукты, отправляется прямо к себе домой.

Это событие стало еще одним ярким примером ума и сообразительности животных, их склонности к дрессировке, а также безграничной преданности и доверия между человеком и животным.