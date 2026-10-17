Задержан пенсионер, вымогавший деньги у предпринимателя путем угроз: подробности громкого преступления

Вынесен судебный приговор в отношении пожилого гражданина, который, представившись ответственным сотрудником Администрации Президента Республики Узбекистан, путем вымогательства требовал крупную сумму денег у предпринимателя. 72-летний Х.Ю., проживающий в Ташкенте, угрожая бухарскому бизнесмену, за «улаживание проблемы» потребовал ровно 500 тысяч долларов США.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного правоохранительными органами, данное лицо было задержано с поличным в момент получения первоначально оговоренной денежной суммы.

Угрозы проверкой и конфискацией имущества: Схема преступления

Согласно деталям, изложенным в судебных документах, события развивались следующим образом:

Лжестатус и угрозы: 72-летний Х.Ю. связался по телефону с предпринимателем, осуществляющим деятельность в Бухаре, и представился влиятельным сотрудником Администрации Президента;

Метод запугивания: Он посеял панику, заявив, что на предприятии предпринимателя начнутся серьезные проверки, деятельность будет приостановлена и он может лишиться всего имущества;

«Услуга» в 500 тысяч долларов: Подсудимый пообещал за счет своего авторитета «замять эти опасные заявления и проверки» и потребовал за это у предпринимателя полмиллиона долларов;

Первые деньги, переведенные на банковскую карту: Предприниматель сообщил о ситуации в правоохранительные органы, и в рамках оперативного мероприятия на пластиковую банковскую карту подозреваемого в качестве предоплаты было переведено 10 миллионов сумов. После подтверждения поступления денег Х.Ю. был оперативно задержан.

Судебный приговор: 8 лет лишения свободы

Данное громкое дело было рассмотрено в Бухарском городском суде по уголовным делам:

Статья обвинения: Х.Ю. был признан виновным по пункту о вымогательстве в особо крупном размере Уголовного кодекса Республики Узбекистан;

Показания подсудимого: 72-летний подсудимый на суде пытался уклониться от признания вины, заявив, что не требовал полмиллиона долларов;

Суровое наказание: Суд, опираясь на собранные по делу неопровержимые аудиозаписи, денежные переводы и показания свидетелей, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.

В очередной раз подтвердилось, что любые попытки извлечь материальную выгоду путем обмана или запугивания граждан и предпринимателей от имени государственных органов и Администрации Президента не останутся безнаказанными перед законом.