Задержан пенсионер, вымогавший деньги у предпринимателя путем угроз: подробности громкого преступления

·41·Узбекистан
Задержан пенсионер, вымогавший деньги у предпринимателя путем угроз: подробности громкого преступления

Вынесен судебный приговор в отношении пожилого гражданина, который, представившись ответственным сотрудником Администрации Президента Республики Узбекистан, путем вымогательства требовал крупную сумму денег у предпринимателя. 72-летний Х.Ю., проживающий в Ташкенте, угрожая бухарскому бизнесмену, за «улаживание проблемы» потребовал ровно 500 тысяч долларов США.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного правоохранительными органами, данное лицо было задержано с поличным в момент получения первоначально оговоренной денежной суммы.

Угрозы проверкой и конфискацией имущества: Схема преступления

Согласно деталям, изложенным в судебных документах, события развивались следующим образом:

  • Лжестатус и угрозы: 72-летний Х.Ю. связался по телефону с предпринимателем, осуществляющим деятельность в Бухаре, и представился влиятельным сотрудником Администрации Президента;

  • Метод запугивания: Он посеял панику, заявив, что на предприятии предпринимателя начнутся серьезные проверки, деятельность будет приостановлена и он может лишиться всего имущества;

  • «Услуга» в 500 тысяч долларов: Подсудимый пообещал за счет своего авторитета «замять эти опасные заявления и проверки» и потребовал за это у предпринимателя полмиллиона долларов;

  • Первые деньги, переведенные на банковскую карту: Предприниматель сообщил о ситуации в правоохранительные органы, и в рамках оперативного мероприятия на пластиковую банковскую карту подозреваемого в качестве предоплаты было переведено 10 миллионов сумов. После подтверждения поступления денег Х.Ю. был оперативно задержан.

Судебный приговор: 8 лет лишения свободы

Данное громкое дело было рассмотрено в Бухарском городском суде по уголовным делам:

  • Статья обвинения: Х.Ю. был признан виновным по пункту о вымогательстве в особо крупном размере Уголовного кодекса Республики Узбекистан;

  • Показания подсудимого: 72-летний подсудимый на суде пытался уклониться от признания вины, заявив, что не требовал полмиллиона долларов;

  • Суровое наказание: Суд, опираясь на собранные по делу неопровержимые аудиозаписи, денежные переводы и показания свидетелей, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.

В очередной раз подтвердилось, что любые попытки извлечь материальную выгоду путем обмана или запугивания граждан и предпринимателей от имени государственных органов и Администрации Президента не останутся безнаказанными перед законом.

Х.Ю. в БухареАдминистрация ПрезидентаВымогательствоБухарский городской суд
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Бухаре мужчина, пытавшийся сжечь своих родителей, приговорен к 15 годам и 6 месяцам лишения свободыВ Бухаре мужчина, пытавшийся сжечь своих родителей, приговорен к 15 годам и 6 месяцам лишения свободы2 октября 16:30Назван регион Узбекистана с наибольшим количеством пенсионеровНазван регион Узбекистана с наибольшим количеством пенсионеров27 июля 14:11Облегчение для предпринимателей: изменен порядок проведения проверок «СЭС»Облегчение для предпринимателей: изменен порядок проведения проверок «СЭС»10 июля 11:46Узбекистанцы смогут продолжать получать пенсию и после переезда в КыргызстанУзбекистанцы смогут продолжать получать пенсию и после переезда в Кыргызстан1 августа 11:38Исторический документ: Узбекистан и Кыргызстан совершают революцию в пенсионном обеспечении!Исторический документ: Узбекистан и Кыргызстан совершают революцию в пенсионном обеспечении!30 июля 22:28Принимается закон об ужесточении наказаний для коррупционеровПринимается закон об ужесточении наказаний для коррупционеров13 июня 18:03
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Нега О‘збекистонда о‘г‘ил болалар кизлардан ко‘прок туг‘илмокда?
Нега О‘збекистонда о‘г‘ил болалар кизлардан ко‘прок туг‘илмокда?
Завтра в некоторых регионах могут пройти сильный дождь и снег
Завтра в некоторых регионах могут пройти сильный дождь и снег
Утвержден график инвентаризации жилья без документов на 2027 год
Утвержден график инвентаризации жилья без документов на 2027 год
Завтра в Узбекистане пройдут дожди: в каких регионах ожидаются?
Завтра в Узбекистане пройдут дожди: в каких регионах ожидаются?
Узбекистанка выиграла автомобиль ZEEKR на международном конкурсе
Узбекистанка выиграла автомобиль ZEEKR на международном конкурсе
Узгидромет опубликовал прогноз погоды на завтра
Узгидромет опубликовал прогноз погоды на завтра
YouTuber №1 в мире MrBeast: как его встретили в ташкентском аэропорту? (видео)
YouTuber №1 в мире MrBeast: как его встретили в ташкентском аэропорту? (видео)
Кто в Узбекистане получает больше всего и каков средний доход?
Кто в Узбекистане получает больше всего и каков средний доход?