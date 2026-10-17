В Лондоне судили найденную без сознания на улице представительницу королевской семьи ОАЭ

·72·Мир
В Лондоне судили найденную без сознания на улице представительницу королевской семьи ОАЭ

32-летняя Махра аль-Нахайян, состоящая в родственных связях с правящей королевской семьей Абу-Даби (ОАЭ) и найденная в бессознательном состоянии на одной из улиц Лондона, предстала перед судом за халатное отношение к ребенку. Об этом сообщает Те Тимес.

Сообщается, что инцидент произошел 13 июня 2026 года в западной части Лондона. Женщину обнаружили без сознания у ограждения возле оживленной дороги. Рядом с ней без сознания лежал еще один мужчина, а трехлетний ребенок оставался без присмотра босиком вблизи движущихся автомобилей.

Проходившие мимо очевидцы помогли ребенку и вызвали полицию. Женщина находилась без сознания около 30 минут. В ее сумочке полиция обнаружила принадлежности для употребления наркотиков, однако запрещенных веществ найдено не было.

В суде выяснилось, что Махра аль-Нахайян употребляла кокаин в дни, предшествовавшие инциденту. Однако ее защитник заявил, что в день происшествия женщина наркотики не принимала, а сильно устала из-за употребления в предыдущие дни. После инцидента она начала курс лечения от наркотической зависимости.

Суд приговорил женщину к двум годам пробационного контроля (общественного надзора) и обязал ее пройти курс реабилитации. Также ей назначили штраф и судебные издержки на общую сумму 6 114 фунтов стерлингов.

Судья подчеркнул, что если бы не вмешательство прохожих, ребенок мог получить серьезные травмы или столкнуться с другими опасностями. На суде отдельно отмечалось, что ребенок остался без присмотра в непосредственной близости от движущихся машин.

Махра аль-Нахайян признала свою вину. Ее адвокат заявил, что женщина раскаивается в содеянном и твердо намерена продолжить лечение для преодоления зависимости.

Махра аль-НахайянКоролевская семья Абу-ДабиЛондонThe Times
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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