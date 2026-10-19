«Да здравствует без королей!»: в США начались массовые протесты против политики Трампа (видео)

В ряде крупных городов США прошли масштабные массовые акции протеста против политики, проводимой президентом Дональдом Трампом. По данным авторитетного информационного агентства Ассокиатед Пресс (AP), митинги прошли по всей стране под общенациональным лозунгом «Никаких королей» («Но Кингс»).

Волна протестов охватила крупные политические и экономические центры, такие как Нью-Йорк, столица Вашингтон и Атланта, заставив тысячи активистов выйти на улицы.

«Власть концентрируется в одних руках»: главные претензии протестующих

Участники демонстраций резко выступают против политических решений действующей администрации и ее отношения к демократическим институтам:

Обвинения в «единоличном правлении»: Протестующие открыто обвиняют Дональда Трампа в чрезмерной концентрации государственного управления и полномочий в своих руках, а также в нарушении конституционных ограничений;

Лозунг «Никаких королей»: Активисты напомнили, что Соединенные Штаты — это не монархия, а свободная демократическая система, потребовав независимости ветвей власти;

Широкая география: От центральных площадей Нью-Йорка до окрестностей Белого дома и Капитолия, а также административного центра штата Джорджия — города Атланта — люди заполнили улицы с плакатами и лозунгами.

Главная цель — промежуточные выборы 3 ноября

По мнению аналитиков, эти протесты набрали обороты не случайно в данный момент, они преследуют четкую политическую цель:

Мобилизация избирателей: Акции направлены на активизацию граждан и привлечение их на избирательные участки накануне важных промежуточных выборов в Конгресс США , запланированных на 3 ноября;

Контроль над Конгрессом: Данные выборы определят баланс сил в Сенате и Палате представителей, а также решат, насколько свободной или ограниченной будет политика администрации Трампа в оставшийся период.

Активизация движения «Никаких королей» показывает, что накануне 3 ноября напряженность и поляризация на американской политической сцене достигли максимального уровня.