В Стамбуле обрушилось семиэтажное здание, погибли пять человек

·56·Мир
В Стамбуле обрушилось семиэтажное здание, погибли пять человек

В районе Малтепе турецкого города Стамбул обрушились нижние три этажа семиэтажного жилого дома. В результате инцидента погибли пять человек, 10 человек были спасены живыми из-под завалов.

Происшествие случилось утром 8 октября на улице Догу в районе Джевзикли. Нижние этажи здания обрушились по неизвестной причине. После этого на место происшествия прибыли спасатели, пожарные, полиция и медицинские работники.

В ходе спасательных работ из-под завалов живыми были извлечены 10 человек. Сначала были обнаружены тела двух человек, а позже были найдены тела еще троих. Среди погибших есть пятилетняя девочка.

Поисково-спасательные работы, координируемые Управлением по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (АФАД), завершены. Сообщается, что 10 октября также были завершены работы по разбору завалов.

По факту происшествия начато расследование. В первоначальных сообщениях говорилось, что причина обрушения здания неизвестна.

Малтепеулица ДогуAFAD8 октября
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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