В Чили мощный сель унес автомобили и автобус (видео)

В коммуне Лас-Кондес чилийской столицы Сантьяго мощный сель, сошедший после сильных дождей, заполнил улицы грязем и камнями. Поток унес несколько автомобилей и даже автобус общественного транспорта. Об этом сообщает Эмол.

Инцидент произошел 8 октября в районе Сан-Карлос-де-Апокиндо. Из-за обильных осадков вода, грязь и камни с большой скоростью хлынули вниз с оврагов в предгорной зоне. Сель нанес ущерб территориям вокруг улиц Хенераль-Бланш, Кебрада-Онда, проспекта Ла-Пласа и дороги Эль-Альба.

По данным местных СМИ, на некоторых улицах остановлено движение транспорта, вода и грязь проникли в жилые дома, торговые точки, учебные заведения и медицинские учреждения.

В результате сильных осадков пострадали по меньшей мере шесть человек, в том числе годовалый ребенок. Кроме того, более тысячи человек были эвакуированы спасателями в безопасные места или получили другую помощь. По предварительным данным, о погибших и пропавших без вести не сообщается.

Власти Чили объявили чрезвычайное положение в коммуне Лас-Кондес. В ряде других регионов страны из-за угрозы оползней и селей объявлен высокий уровень тревоги.

По информации местных СМИ, в районе Тобалаба количество осадков достигло 146 миллиметров. Специалисты отмечают, что сильный дождь перенасытил почву влагой, что привело к резкому усилению потока в оврагах и руслах рек.