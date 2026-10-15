В Стамбуле произошло страшное наводнение — машины уносит потоком, здания затоплены (видео)
В крупнейшем городе Турции, Стамбуле, из-за сильных и непрекращающихся ливней произошли серьезные наводнения. Начавшийся 14 октября 2026 года проливной дождь за короткое время затопил улицы, путепроводы, станции метро и жилые дома, нанеся большой ущерб городской инфраструктуре.
Сообщается, что в некоторых районах потоки селя унесли транспортные средства, а движение транспорта было полностью парализовано.
Ограничения в городе: занятия отменены, выход на улицы ограничен
На фоне ухудшения ситуации губернаторство Стамбула объявило ряд неотложных мер в целях обеспечения безопасности населения:
Школы закрыты: 15 октября учебный процесс во всех школах города был временно отменен;
Отпуск для госслужащих: Отдельным категориям работников государственного сектора предоставлен однодневный отпуск;
Ограничение движения: Для обеспечения безопасности на дорогах введен временный запрет на движение мотоциклов и скутеров;
Обращение к населению: Городская администрация попросила всех жителей и туристов без крайней необходимости не выходить на улицу и держаться подальше от нижних этажей.
Ущерб от стихийного бедствия: оползни и затопленные автомобили
Местные спасательные и коммунальные службы работают в усиленном режиме. Первоначальные данные таковы:
Более 1200 адресов затоплено: по всему городу зафиксировано более 1200 случаев подтопления;
Оползни и заблокированные граждане: в 15 местах сошли оползни, а в 47 случаях граждане оказались заблокированы в водной ловушке и были спасены с помощью спецтехники;
Унесенные потоком машины: особенно в районе Эсеньюрт мощные селевые потоки унесли десятки легковых автомобилей прямо с улиц;
Эвакуационные работы: жители, проживающие в подвалах, полуподвалах и на первых этажах, где высок риск затопления, срочно эвакуируются в безопасные зоны.
Наиболее пострадавшие районы и опасные зоны
Список территорий, принявших на себя самый сильный удар ливней и селей:
Бейкоз и Сарыер;
Эсеньюрт и Башакшехир;
Арнавуткёй и Султангази.
В этих районах количество осадков достигло опасного уровня, закрыты многие подземные тоннели и путепроводы.
Предупреждение синоптиков: когда прекратятся осадки?
Метеорологи отмечают, что фронт неблагоприятной погоды покинет Стамбул еще не скоро:
Продлится до 17 октября: Сильные осадки, грозы и риск селей сохранятся до второй половины дня 17 октября;
Меры предосторожности: Ответственные лица рекомендуют жителям, проживающим в районах с потенциальной угрозой повышения уровня воды, сохранять бдительность и строго следовать официальным предупреждениям.
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