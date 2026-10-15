В Стамбуле произошло страшное наводнение — машины уносит потоком, здания затоплены (видео)

В крупнейшем городе Турции, Стамбуле, из-за сильных и непрекращающихся ливней произошли серьезные наводнения. Начавшийся 14 октября 2026 года проливной дождь за короткое время затопил улицы, путепроводы, станции метро и жилые дома, нанеся большой ущерб городской инфраструктуре.

Сообщается, что в некоторых районах потоки селя унесли транспортные средства, а движение транспорта было полностью парализовано.

Ограничения в городе: занятия отменены, выход на улицы ограничен

На фоне ухудшения ситуации губернаторство Стамбула объявило ряд неотложных мер в целях обеспечения безопасности населения:

Школы закрыты: 15 октября учебный процесс во всех школах города был временно отменен;

Отпуск для госслужащих: Отдельным категориям работников государственного сектора предоставлен однодневный отпуск;

Ограничение движения: Для обеспечения безопасности на дорогах введен временный запрет на движение мотоциклов и скутеров;

Обращение к населению: Городская администрация попросила всех жителей и туристов без крайней необходимости не выходить на улицу и держаться подальше от нижних этажей.

Ущерб от стихийного бедствия: оползни и затопленные автомобили

Местные спасательные и коммунальные службы работают в усиленном режиме. Первоначальные данные таковы:

Более 1200 адресов затоплено: по всему городу зафиксировано более 1200 случаев подтопления;

Оползни и заблокированные граждане: в 15 местах сошли оползни, а в 47 случаях граждане оказались заблокированы в водной ловушке и были спасены с помощью спецтехники;

Унесенные потоком машины: особенно в районе Эсеньюрт мощные селевые потоки унесли десятки легковых автомобилей прямо с улиц;

Эвакуационные работы: жители, проживающие в подвалах, полуподвалах и на первых этажах, где высок риск затопления, срочно эвакуируются в безопасные зоны.

Наиболее пострадавшие районы и опасные зоны

Список территорий, принявших на себя самый сильный удар ливней и селей:

Бейкоз и Сарыер;

Эсеньюрт и Башакшехир;

Арнавуткёй и Султангази.

В этих районах количество осадков достигло опасного уровня, закрыты многие подземные тоннели и путепроводы.

Предупреждение синоптиков: когда прекратятся осадки?

Метеорологи отмечают, что фронт неблагоприятной погоды покинет Стамбул еще не скоро: