Необычный подарок для возлюбленной: египетский парень сделал ожерелье из всех своих зубов

·2·Мир
Необычный подарок для возлюбленной: египетский парень сделал ожерелье из всех своих зубов

В социальных сетях распространились фотографии о том, как египетский парень удалил все свои зубы, сделал из них ожерелье и подарил его своей возлюбленной. Необычное происшествие вызвало жаркие споры среди пользователей интернета.

На распространившихся снимках утверждается, что парень вручил ожерелье, изготовленное из его зубов, своей девушке. Однако на данный момент все подробности произошедшего и подлинность ситуации, запечатленной на фото, независимым образом не подтверждены.

Этот необычный подарок вызвал самую разную реакцию у пользователей соцсетей. Если одни раскритиковали поступок парня и пошутили над ситуацией, то другие похвалили его способ выражения любви.

Таким образом, новость об ожерелье из зубов активно обсуждается в интернете.

Египетсоциальные сетинеобычное происшествие
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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