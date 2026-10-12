Узбекистан к новому рекорду в туризме — важные заявления Президента (видео)

Узбекистан поставил перед собой масштабную и стратегическую цель — довести число приезжающих в страну туристов до 20 миллионов человек. Президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что открытость, безопасность и создаваемые современные удобства столицы Ташкента признаются мировым сообществом, и раскрыл новые перспективы города как международного туристического центра.

По словам главы государства, в столице возводятся крупные инфраструктурные объекты, и этот процесс в ближайшие годы приобретет еще более масштабный характер.

«Арена на 55 тысяч мест, отвечающая стандартам ФИФА»: молодежный чемпионат мира U-20 в столице

Одним из основных проектов, выводящих спортивную и туристическую инфраструктуру на новый уровень, является строительство нового современного стадиона:

Новая арена на 55 тысяч мест: «Это только начало. Здесь строится стадион на 55 тысяч мест, полностью отвечающий требованиям ФИФА», — заявил Президент;

Чемпионат мира в следующем году: Это великолепное сооружение послужит одной из главных арен проходящего в следующем году чемпионата мира по футболу среди игроков до 20 лет (U-20).

Огромные возможности для бизнеса: гостиницы, рестораны и развлекательные заведения

Приток миллионов зарубежных гостей предъявляет новые требования к сфере услуг и частному бизнесу столицы:

Сеть обслуживания: Глава государства отметил необходимость расширения сети гостиниц, кафе и ресторанов по всему городу для комфортного отдыха туристов;

Главное требование — зоны отдыха: «Прибывающим гостям нужны гостиницы, нужны кафе, нужны рестораны. Самое главное — необходимы современные развлекательные заведения», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Подобные масштабные инициативы, направленные на укрепление позиций Ташкента на глобальной туристической карте, послужат привлечению в столицу не только миллионов туристов, но и огромных зарубежных инвестиций.