На Тайване начали молиться за билеты на концерт БТС

Фанаты БТС на Тайване выбирают необычный способ, чтобы достать билеты на концерт любимой группы. Из-за невероятно высокого спроса многие поклонники, помимо традиционных методов, начали обращаться к духовным и религиозным практикам.

В частности, они посещают один из храмов в Тайбэе, чтобы попросить помощи у Юэ Лао — даосского божества любви и судьбы. Фанаты приносят в храм подарки фиолетового цвета, символизирующего БТС, различный мерч группы и даже схемы стадиона с записками о своих желаниях.

Согласно древним верованиям, Юэ Лао связывает судьбы людей легендарной «красной нитью». Поэтому фанаты молятся в надежде, что божество «свяжет» их с билетами на концерт БТС, который запланирован на ноябрь в городе Гаосюн.

Этот случай вызвал широкое обсуждение в социальных сетях: одни считают это проявлением искренней веры, а другие отмечают как любопытный пример того, насколько ожесточенной стала борьба за билеты.