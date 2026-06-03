На Тайване начали молиться за билеты на концерт БТС

·128·Мир
На Тайване начали молиться за билеты на концерт БТС
Аудиоверсия

Фанаты БТС на Тайване выбирают необычный способ, чтобы достать билеты на концерт любимой группы. Из-за невероятно высокого спроса многие поклонники, помимо традиционных методов, начали обращаться к духовным и религиозным практикам.

В частности, они посещают один из храмов в Тайбэе, чтобы попросить помощи у Юэ Лао — даосского божества любви и судьбы. Фанаты приносят в храм подарки фиолетового цвета, символизирующего БТС, различный мерч группы и даже схемы стадиона с записками о своих желаниях.

Согласно древним верованиям, Юэ Лао связывает судьбы людей легендарной «красной нитью». Поэтому фанаты молятся в надежде, что божество «свяжет» их с билетами на концерт БТС, который запланирован на ноябрь в городе Гаосюн.

Этот случай вызвал широкое обсуждение в социальных сетях: одни считают это проявлением искренней веры, а другие отмечают как любопытный пример того, насколько ожесточенной стала борьба за билеты.

Группа людей стоит вокруг стола, уставленного различными угощениями и цветами.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Google планирует выпустить в природу миллионы специальных комаровСегодня, 12:54Под границей США и Мексики обнаружено более тонны наркотиковСегодня, 12:47Гражданин Бельгии, приехавший в Россию к больному отцу, приговорён к 16 годам лишения свободыСегодня, 12:23Эминем произнёс 99 слов за 16 секунд? Правда раскрыта!Сегодня, 11:21Обострение ситуации на Ближнем Востоке: США и Иран обменялись ударамиСегодня, 10:52В Японии медведь напал на людей: четверо пострадавшихСегодня, 10:34
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Книга рекордов Гиннесса обновлена! На свет появились девять детей одновременно
Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи с трагедией в Китае
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Опубликован рейтинг ведущих стран по добыче золота
После 12 лет ожидания женщина родила пятерняшек
Мир ожидают рекордные по жаре годы
«Луноход», молчавший 40 лет, снова подал сигнал
На этой неделе в небе появится редкая Голубая луна