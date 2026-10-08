8 октября — Важные события, изменившие мировой календарь, праздники и исторические даты

Каждый день в календаре отмечен событиями, совершившими уникальный поворот в истории человечества, важными политическими решениями и интересными открытиями. Дата 8 октября также выделяется серьезными изменениями в нашей национальной истории, шагами, повлиявшими на глобальную безопасность, и заслуживающими внимания праздниками, отмечаемыми в мировом масштабе.

Ниже собраны лучшие события и историческая хроника этого дня.

Международные и национальные праздники

8 октября по всему миру отмечается несколько важных и необычных дат:

Международный день педиатрии: день, посвященный охране здоровья детей, воспитанию здорового поколения и признанию труда врачей-педиатров;

Всемирный день осьминога: экологическая дата, посвященная экосистеме осьминогов — одного из самых загадочных и умных морских обитателей нашей планеты;

День бабушек в Германии: национальный праздник, направленный на проявление внимания и заботы к семейным ценностям и представителям старшего поколения;

День защиты детей в Иране: специальная дата в стране, посвященная правам и социальной защите подрастающего поколения.

Страницы истории: чем запомнился этот день?

Громкие события, произошедшие 8 октября в разные века:

1873 год: в США начала свою работу первая в истории специализированная женская тюрьма;

1893 год: легендарный бренд Кока-Кола , ставший одним из самых массовых прохладительных напитков в мире, официально начал производиться в промышленных масштабах;

1920 год: было объявлено о создании нового политического образования в истории нашего региона — Бухарской Народной Советской Республики ;

2006 год: Северная Корея (КНДР) впервые в своей истории успешно провела подземное испытание ядерного оружия, совершив резкий поворот в глобальной геополитике.

Герой дня: Дни рождения

8 октября 1958 года: родилась Урсула фон дер Ляйен — одна из самых влиятельных фигур современной европейской политики, бывший министр обороны Германии и занимающая пост Президента Европейской комиссии со 2 июля 2019 года.

Эти события, произошедшие 8 октября, оказали глубокое влияние на мировую политику, культуру и нашу повседневную жизнь, став неотъемлемой частью истории.