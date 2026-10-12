12 октября в истории: какие события оставили след и привели к переломам?

·89·Мир
12 октября в истории: какие события оставили след и привели к переломам?

12 октября имеет особое значение как один из важнейших поворотных моментов в человеческой цивилизации. Именно в эту дату запечатлены великие географические открытия, изменившие карту современного мира, открытие архитектурных чудес и важнейшие исторические события, касающиеся демографии нашей планеты.

Сегодняшняя дата отмечается в мировом масштабе различными международными днями и историческими воспоминаниями.

Важные даты и дни, отмечаемые сегодня

12 октября отмечено в календаре рядом глобальных мероприятий:

  • День открытия Америки: Широко признается во всем мире как «День Колумба» или «Встреча двух миров»;

  • Всемирный день борьбы с артритом: День привлечения внимания к миллионам людей, страдающих заболеваниями суставов и опорно-двигательного аппарата, а также пропаганды здорового образа жизни;

  • День детей в Бразилии: Отмечается по всей стране как национальный праздник, посвященный правам, здоровью и образованию детей.

Решающие годы и события в памяти человечества

Каждое событие, произошедшее в эту дату, в свое время совершило важный исторический поворот:

  • 1492 год — путешествие Христофора Колумба и национальный праздник Испании: Экспедиция под руководством генуэзского мореплавателя Колумба достигла Багамских островов, и таким образом был открыт «Новый Свет». По этой причине 12 октября в современной Испании празднуется как величайший государственный праздник — Национальный день (Fiesta Накионал де Эспаньа);

  • 1901 год — официальное присвоение названия «Белый дом»: 26-й президент США Теодор Рузвельт официально присвоил резиденции главы государства в Вашингтоне название «Белый дом» (Те Вхите Хусе) (до этого она называлась «Исполнительным особняком»);

  • 1931 год — статуя Христа Спасителя в Рио-де-Жанейро: На вершине горы Корковаду в Бразилии официально воздвигнута и сдана в эксплуатацию гигантская статуя Христа Спасителя (Кристо Редентор), ставшая одним из новых чудес света;

  • 1999 год — 6-миллиардный житель Земли: По расчетам ООН, новорожденный, появившийся на свет в столице Боснии и Герцеговины Сараево, был символически объявлен 6-миллиардным жителем нашей планеты.

12 октября — это день, который служит для всей мировой цивилизации не только уроком истории, но и уникальным мостом между прошлым и будущим нашей планеты.

12 октябряДень КолумбаОпорно-двигательный аппаратДень детей в Бразилии
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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