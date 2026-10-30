В Казахстане мытье пола тканью с эмблемой «Барселоны» вызвало бурные обсуждения (видео)

В социальных сетях распространилось видео, на котором в столице Казахстана Астане пол моют тканью с эмблемой футбольного клуба «Барселона». Инцидент вызвал жаркие споры среди футбольных болельщиков.

Событие произошло в спортивном комплексе «Барыс Арена» после соревнований в рамках чемпионата мира по борьбе. На видео видно, как уборщица протирает борцовский ковер тканью, на которой изображена символика испанского клуба «Барселона».

Некоторые фанаты расценили это как неуважение к клубу и его символике. Другие отнеслись к ситуации с юмором. Даже болельщики извечного соперника «Барселоны» — мадридского «Реала» — присоединились к обсуждению, подшучивая над клубом.

На данный момент неизвестно, как именно ткань попала в руки к женщине и знала ли она, что на ней изображена эмблема клуба. Также организаторы пока не дали официальных комментариев по поводу случившегося.

Напомним, что чемпионат мира по борьбе проходит в Астане с 24 октября по 1 ноября.