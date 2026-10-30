Лидеры тюркских государств открыли парк цивилизаций в Анкаре (видео)

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Лидеры тюркских государств открыли парк цивилизаций в Анкаре (видео)

В рамках саммита Организации тюркских государств (ОТГ), проходящего в столице Турции городе Анкаре, состоялась масштабная культурная программа, объединившая многотысячелетние корни и общие ценности братских народов.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в сопровождении супруги принял участие в этих торжественных мероприятиях вместе с главами делегаций стран-членов ОТГ и их супругами. В рамках программы в величественном комплексе «Бештепе» в Анкаре состоялась торжественная церемония открытия Парка цивилизаций тюркских государств.

Лидеры тюркских государств открыли парк цивилизаций в Анкаре (видео)

Древние юрты и орхонские надписи: тюркские корни ожили вновь

В недавно созданном парке цивилизаций были установлены отдельные павильоны, отражающие национальный дух и самобытность братских государств:

  • Культурное наследие и современное развитие: В павильоне каждой страны разместились экспозиции с традиционными юртами, уникальными предметами прикладного искусства, а также достижениями тюркских народов в области науки, архитектуры и просвещения, отражающими как великую историю, так и современное развитие;

  • Знакомство с орхонскими надписями: Высокие гости с большим интересом ознакомились с копиями древних орхонских надписей, считающихся важнейшими письменными памятниками истории тюркской языковой семьи и государственности;

  • Национальные игры и состязания лучников: На площади были продемонстрированы национальные спортивные игры, выступления батыров в древних доспехах и боевое мастерство искусных лучников;

  • Саженцы дуба как символ будущего: В ходе церемонии главы государств посадили в парке молодые саженцы дуба как символ единства, нерушимого братства и многовековой дружбы.

Лидеры тюркских государств открыли парк цивилизаций в Анкаре (видео)

Эпическое шоу всадников в центре «Малазгирт»

Следующая часть программы продолжилась в центре «Малазгирт», названном в честь исторической битвы 26 августа 1071 года, ставшей поворотным моментом в истории тюркского мира:

  • Память об исторической битве: Битва при Манцикерте (Малазгирте) считается важнейшим историческим событием, открывшим двери в Анатолию и положившим начало новой странице тюркской цивилизации в регионе;

  • Поразительное каскадерское и наездническое искусство: В центре для высоких гостей было представлено захватывающее эпическое театрализованное представление с участием лучших породистых лошадей из стран ОТГ, искусных всадников, акробатов и профессиональных каскадеров.

Лидеры тюркских государств открыли парк цивилизаций в Анкаре (видео)

Лидеры ОТГ подчеркнули, что подобные культурные инициативы имеют важное значение для сохранения общих духовных корней, укрепления исторической памяти в сердцах молодого поколения и вывода стратегического партнерства между тюркскими народами, связанными одним языком, одной религией и общими ценностями, на еще более высокий уровень.

Организация тюркских государствШавкат МирзиёевАнкараПарк тюркской цивилизации
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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