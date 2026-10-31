«Голливуд умирает, демократы его разрушили»: Трамп о спасении киноиндустрии

·68·Мир
«Голливуд умирает, демократы его разрушили»: Трамп о спасении киноиндустрии

Президент США Дональд Трамп заявил, что киноиндустрия страны находится в глубоком и катастрофическом кризисе, открыто обвинив в этом экономическую и налоговую политику демократов. Выступая на предвыборном митинге во Флориде, глава государства отметил, что Голливуд — символ Америки — опустел из-за того, что киностудии переносят производство за рубеж.

По словам Трампа, многие крупные киностудии массово переехали в Канаду и другие иностранные государства, где налоги и производственные затраты ниже, что нанесло серьезный финансовый удар по экономике штата Калифорния и всей страны.

«Приходят в мой кабинет и просят о помощи»: резкое заявление Трампа

Лидер США сообщил, что, несмотря на то, что представители киноиндустрии ранее жестко критиковали его, сейчас из-за обострения ситуации они ждут помощи от Белого дома:

  • Вынужденные обращения: «Голливуд опустел из-за иностранных государств. Демократы допустили это. Люди, которые годами распространяли обо мне гадости, теперь сидят в моем кабинете и просят о спасении...», — сказал Трамп;

  • Предложение налоговых льгот: «Они теперь просят налоговые льготы, потому что их отрасль в этой стране умирает. И я, скорее всего, предоставлю им эти льготы».

Специальный посол по Голливуду и десятикратная выгода для бюджета

Разрабатываются конкретные механизмы и шаги по возвращению киноиндустрии в США:

  • Назначение Джона Войта: Трамп напомнил, что обсуждал налоговые послабления с известным актером и обладателем премии «Оскар» Джоном Войтом для решения этого вопроса, а также назначил его своим специальным представителем по делам Голливуда;

  • «Расходы окупятся в 10 раз»: Президент выразил полную уверенность в том, что данные налоговые преференции не станут бременем для федерального бюджета, а наоборот, благодаря созданию тысяч новых рабочих мест и экономическому оживлению, затраты вернутся в государственную казну в десятикратном размере.

Эта инициатива президента США может положить начало масштабным трансформациям в мировом кинематографе и стать стимулом для возвращения в Калифорнию крупных мегастудий, которые в последние годы привыкли снимать фильмы в Канаде и Европе.

Дональд ТрампГолливудДжон Войткиноиндустрия США
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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