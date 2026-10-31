Важное изменение в оплате за газ с завтрашнего дня: социальная норма будет увеличена до 500 м³

Завтра, с 1 ноября, в Узбекистане для бытовых потребителей ежемесячный базовый лимит на природный газ переходит на повышенную шкалу, предусмотренную для зимнего отопительного сезона.

Самая важная новость заключается в том, что размер социальной нормы, рассчитываемой по самой низкой базовой цене на природный газ, увеличивается со стандартных 100 кубических метров до 500 кубических метров. Эта мера послужит облегчению финансовой нагрузки на население в отопительный сезон.

Зимний сезон: новая шкала тарифов на ноябрь–февраль

В течение 4 зимних месяцев (ноябрь, декабрь, январь и февраль) оплата в зависимости от объема ежемесячного потребления газа рассчитывается по следующей дифференцированной шкале:

до 500 м³ (социальная норма): за 1 м³ — 1 000 сумов ;

от 501 м³ до 2 500 м³: за 1 м³ — 1 800 сумов ;

от 2 501 м³ до 5 000 м³: за 1 м³ — 2 100 сумов ;

от 5 001 м³ до 10 000 м³: за 1 м³ — 2 500 сумов ;

10 001 м³ и выше: за 1 м³ — 3 000 сумов.

На что следует обратить внимание населению?

Чтобы избежать лишних расходов при расчетах по обновленной шкале, необходимо учитывать несколько важных аспектов:

Социальная норма выросла в 5 раз: Если в летний и осенний сезоны низкая цена (1 000 сумов) действовала только на первые 100 кубических метров, то теперь домохозяйства могут ежемесячно использовать до 500 кубических метров газа по наиболее выгодному тарифу;

Экономия и контроль: В случае, если потребление превышает 500 кубических метров, тариф следующей категории (1 800 сумов) применяется только к части, превышающей норму;

Своевременная передача показателей: Точная фиксация показаний счетчика накануне начала нового месяца поможет предотвратить появление излишней задолженности или неверных расчетов.

Данные повышенные нормы будут действовать до последнего дня февраля и позволят оптимизировать расходы на отопление домов в холодные зимние дни.