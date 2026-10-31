Новая опасная угроза: раскрыта хитрая схема киберпреступников

·61·Технологии
Новая опасная угроза: раскрыта хитрая схема киберпреступников

В сфере кибербезопасности наблюдается новая и крайне опасная тенденция: хакеры начали использовать ботов, маскирующихся под агентов искусственного интеллекта (ИИ), для вывода из строя серверов компаний. Аналитики международной компании СтормВалл, специализирующейся на информационной безопасности, в сентябре и октябре 2026 года зафиксировали первые крупные ДДоС-атаки, замаскированные под официальные нейросети.

Согласно сообщению ТАСС, хотя подобные атаки ранее уже наблюдались в некоторых странах мира, в отношении крупных организаций российского сегмента они были применены в таком виде впервые.

Целевые сети и точная статистика атак

Кибератаки в основном затронули сферу онлайн-торговли, крупные медиаресурсы, финансовый сектор (банки) и телекоммуникационные компании. Общее распределение атак выглядит следующим образом:

  • Средства массовой информации (СМИ): 32 процента — основной удар пришелся на новостные порталы и медиаплатформы;

  • Интернет-магазины (Э-коммерке): 26 процентов — крупные торговые маркетплейсы и платформы;

  • Банковские и финансовые организации: 17 процентов — платежные системы и финансовые услуги;

  • Телекоммуникационные сети: 14 процентов — операторы связи и интернет-провайдеры;

  • Прочие онлайн-сервисы: 11 процентов.

Как хакеры обманывают системы защиты?

Самая опасная сторона этой атаки заключается в том, что компании сами, того не ведая, «открывают дверь» для киберпреступников:

  • Стремление быть в поиске нейросетей: Сегодня многие СМИ и онлайн-магазины открывают свободный доступ к своим веб-ресурсам для ботов искусственного интеллекта, чтобы ChatGPT, DeepSeek, Gemini и другие крупные системы ИИ могли получать информацию (индексировать) с их сайтов при ответах пользователям;

  • Фейковые агенты ИИ: Хакеры, используя именно эту возможность, маскируют своих вредоносных ботов под якобы полезные и официальные алгоритмы нейросетей;

  • Обрушение серверов: Системы безопасности, принимая эти запросы за полезный искусственный интеллект, не блокируют их. В результате под натиском миллионов фальшивых запросов работа сайтов и приложений полностью парализуется.

Специалисты предупреждают, что даже если компании заинтересованы в индексации искусственным интеллектом, они обязаны внедрять системы глубокой верификации, которые будут строго проверять, действительно ли поступающие ИП-адреса и запросы принадлежат подлинным нейросетям.

КибербезопасностьDDoS-атакиStormWallИскусственный интеллект
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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