Как был угнан гиперкар главы Bugatti стоимостью 2,4 миллиона евро? (видео)

·81·Мир
Как был угнан гиперкар главы Bugatti стоимостью 2,4 миллиона евро? (видео)

В мире автомобильной индустрии произошло удивительное событие, напоминающее сценарий кино: личный суперкар главы всемирно известной компании Bugatti Мате Римаца, оцениваемый примерно в 2,4 миллиона евроBugatti Чирон, был угнан прямо с территории компании. Об этом сам пострадавший сообщил на своей странице в социальных сетях.

Инцидент произошел на территории инновационного комплекса Bugatti, расположенного недалеко от столицы Хорватии города Загреб.

Как произошла кража: чрезмерная уверенность в безопасности

К совершению этого громкого преступления привел ряд простых и неожиданных обстоятельств:

  • Ключ остался в салоне: Мате Римац обычно оставлял ключ от своей машины внутри салона. Он считал Хорватию очень безопасной страной, и сотрудники компании также часто пользовались гиперкаром для тест-драйвов или коротких поездок;

  • Открытая территория: Территория комплекса под Загребом не была огорожена, и любой желающий мог свободно попасть на объект;

  • Вор в поисках работы: Неизвестный мужчина в возрасте около 35 лет пришел на территорию компании под предлогом поиска работы. Увидев гиперкар стоимостью в миллионы долларов с открытыми дверями и оставленным внутри ключом, он воспользовался моментом, сел в машину и скрылся.

Погоня на Porsche и ловушка австрийской полиции

Сначала сотрудники подумали, что кто-то из коллег взял суперкар для тест-драйва, но вскоре стало ясно, что это настоящий угон:

  • Помощь телеметрии: Благодаря установленной в автомобиле передовой цифровой телеметрии и системе ГПС, направление движения Чирон было мгновенно определено: машина сначала направилась в сторону Словении, а затем пересекла границу Австрии;

  • Личная погоня главы компании: Мате Римац, не дожидаясь полиции, сел в свой спорткар Porsche 911 и лично бросился в погоню за преступником;

  • Задержание за границей: Специалисты компании непрерывно передавали правоохранительным органам координаты гиперкара в реальном времени. В результате австрийская полиция провела оперативный рейд и смогла задержать подозреваемого.

Итог и выводы Римаца

Дорогостоящий автомобиль был возвращен владельцу, однако в ходе скоростной поездки гиперкар получил ряд повреждений:

  • Снисходительное отношение: Мате Римац заявил, что не намерен требовать сурового наказания для угонщика (однако в соответствии с законами страны уголовное дело по факту кражи возбуждается даже без желания владельца);

  • Урок усвоен: Сделав правильные выводы из случившегося, глава Bugatti пообещал больше никогда не оставлять ключи в автомобиле.

BugattiМате РимацBugatti Chiron
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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