Громкое возвращение после перелома челюсти: Джейк Пол выйдет на ринг в Дубае

·82·Спорт
Громкое возвращение после перелома челюсти: Джейк Пол выйдет на ринг в Дубае

Известный американский боксер, блогер и основатель компании Мост Валуабле Промотионс (MVP) Джейк Пол официально объявил о возобновлении своей профессиональной боксерской карьеры. 29-летний боец выйдет на ринг в преддверии зимних праздников — 24 декабря в рамках масштабного вечера бокса, который пройдет в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.

Хотя дата и место возвращения Джейка Пола уже подтверждены, имя его будущего соперника пока держится в секрете.

«Кто-то точно отправится в нокаут»: громкое заявление Пола

В официальном пресс-релизе, опубликованном в социальных сетях, Пол подчеркнул решительность своих намерений:

«В канун Рождества я хочу только одного — боксировать в Дубае! Я потратил годы на то, чтобы доказать, что люди ошибались, рисковал и выходил на ринг против соперников, с которыми, как многие считали, я не осмелюсь встретиться. Ничто из этого не поколебало мою веру в себя и свои цели.

Я жажду победы больше, чем когда-либо, и в четверг, 24 декабря, я вернусь на ринг в Дубае. Дубай — это город, который мыслит масштабно, ломает стереотипы и не признает границ.

У нас в списке много кандидатов. Посмотрим, кто из них подпишет контракт. Дубай, с наступающими праздниками! Санта Пол едет в город, и кто-то отправится в нокаут».

Тяжелое испытание: страшный бой с Энтони Джошуа

Это возвращение станет для Джейка Пола первым шагом после самого тяжелого поражения в его карьере:

  • Детали последнего боя: В последний раз американский боец выходил на ринг в декабре прошлого года против бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа;

  • Тяжелая травма: В 6-м раунде того поединка Джейк Пол, оказавшись в нокауте после мощного удара Джошуа, получил перелом челюсти в двух местах и был вынужден пройти длительный курс лечения;

  • Цель возвращения: После сложной операции и периода восстановления Пол намерен вернуться на ринг, чтобы продолжить победную серию в своей профессиональной карьере.

Подробная информация о том, на какой арене состоится предстоящий поединок и кто согласится принять удар Джейка Пола, будет официально объявлена компанией Мост Валуабле Промотионс в ближайшие недели.

Джейк ПолЭнтони ДжошуаMost Valuable PromotionsБокс
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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