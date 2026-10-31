Президент Казахстана предложил включить Россию в Организацию тюркских государств

·73·Мир
Президент Казахстана предложил включить Россию в Организацию тюркских государств

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Организации тюркских государств (ОТГ), прошедшем в Анкаре, выступил с инициативой, вызвавшей широкий резонанс на международной арене. Лидер Казахстана предложил рассмотреть вопрос о вовлечении России в деятельность организации и её присоединении к данной структуре.

Как сообщает издание «Казахстан Тодай», Токаев подчеркнул, что поддержка открытого подхода по отношению к России была бы «правильной и справедливой», и выдвинул конкретные варианты форматов.

Основное предложение Токаева: какой статус рассматривается?

Глава Казахстана предложил два основных направления для потенциального участия Москвы в организации:

  • Формат «ОТГ+»: присоединение России к расширенному формату специального сотрудничества с организацией;

  • Статус наблюдателя: регулярное участие в официальных мероприятиях и заседаниях организации в качестве государства-наблюдателя;

  • Взаимная выгода: по мнению Токаева, если Россия станет частью интеграции тюркского мира, это принесет практическую пользу всем государствам-членам структуры и повысит глобальный политический авторитет организации.

Россия и тюркский мир: исторические и этнокультурные факторы

Президент Казахстана обосновал свое предложение внутренней демографической и исторической структурой Российской Федерации:

  • Миллионы тюркских народов: на территории России издревле проживают многие тюркские народы (Татарстан, Башкортостан, Алтай, Якутия/Саха и другие субъекты);

  • Вековые связи: глава государства отметил, что культурно-исторические узы между этими регионами и тюркским миром формировались на протяжении веков;

  • «Алтай — колыбель тюркской цивилизации»: президент особо упомянул этот крупный культурно-исторический проект, реализуемый в России, заявив, что он послужит важным мостом в укреплении общего наследия.

Эта дипломатическая инициатива, выдвинутая на саммите в Анкаре, положила начало новой волне дискуссий о будущих геополитических контурах Организации тюркских государств и о том, как будут складываться отношения с влиятельными державами региона.

Организация тюркских государствКасым-Жомарт ТокаевОТГ+саммит в Анкаре
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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