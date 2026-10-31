США одобрили продажу Украине ракет Патриот на сумму 2,1 миллиарда долларов

·82·Мир
США одобрили продажу Украине ракет Патриот на сумму 2,1 миллиарда долларов

Государственный департамент США официально одобрил крупную сделку по возможной продаже Украине новейших ракет ПАК-3 МСЭ для зенитно-ракетных комплексов «Патриот». Общая оценочная стоимость данного контракта составляет 2,1 миллиарда долларов.

Одним из важнейших аспектов сделки является то, что продажа вооружения будет полностью покрыта не за счет государственного бюджета США, а за счет грантовых и кредитных средств, выделенных международными партнерами.

Пакет соглашения и источники финансирования

Согласно официальным данным, распространенным Госдепартаментом, продажа будет осуществлена в рамках программы иностранных военных поставок (ФМС):

  • Состав заказа: Украинская сторона направила официальный запрос на закупку примерно 500 ракет ПАТРИОТ ПАК-3, запасных частей к ним и соответствующего пакета программного обеспечения;

  • Последняя модификация: Как отмечает издание CNN, речь идет о самой мощной и современной на сегодняшний день модификации ракет ПАК-3 МСЭ, имеющейся на вооружении;

  • Источники оплаты: Стоимость сделки (2,1 млрд долларов) будет оплачена за счет средств, предоставленных Канадой, Германией и Норвегией в рамках программы ДжУМПСТАРТ, а также национальных средств Украины, обеспеченных кредитом Европейского союза. Никаких средств из бюджета США на это не расходуется.

Что стало с вопросом местного производства и лицензирования?

Ранее выдвинутые планы по производству ракет на территории самой Украины были приостановлены:

  • Инициатива Трампа: Летом 2026 года президент США Дональд Трамп вынес на повестку дня возможность выдачи Украине специальной лицензии на производство ракет Патриот на ее территории;

  • Позиция Рубио и Белого дома: Однако в начале сентября госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что выдача такой лицензии является сложным технологическим процессом и не сможет оперативно решить проблемы безопасности Украины в ближайшем будущем. После этого обсуждение переноса производства было закрыто;

  • Сроки поставки: На данный момент Госдепартамент не раскрыл точные сроки, когда и на каких этапах будут переданы эти 500 ракет.

Ожидается, что данная крупная сделка будет иметь важное значение для обеспечения устойчивости системы противовоздушной обороны Украины и защиты стратегической инфраструктуры.

Patriot PAC-3 MSEУкраинаГосдепартамент СШАМарко Рубио
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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