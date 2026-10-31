Должникам за воду ограничат оплату за «свет»: когда вступит в силу новый порядок?

В Узбекистане вводится строгий новый порядок в целях укрепления дисциплины коммунальных платежей и сокращения дебиторской задолженности в системе водоснабжения. Теперь потребителям, имеющим задолженность за услуги питьевой воды и канализации, будет ограничена возможность оплаты электроэнергии.

Об этом официально сообщил первый заместитель председателя АО «Узсувтаъминот» Ислом Абдуллаев на пресс-конференции, состоявшейся 30 октября.

С какого времени начнет действовать новое ограничение?

По словам ответственных лиц, интегрированная система контроля вступит в полную силу в следующие сроки:

Дата вступления в силу: Данный строгий порядок начнет официально применяться с 1 января 2027 года ;

Механизм работы системы: Если у домохозяйства или потребителя имеется задолженность по услугам водоснабжения и канализации, через единую электронную биллинговую систему возможность перевода средств за «свет» будет ограничена до полного погашения этого долга.

Кого не коснутся ограничения? (Социальные льготы)

Проект решения предусматривает защиту нуждающихся слоев населения:

Семьи в «Социальном реестре»: Данное новое правило и ограничения на платежи не будут применяться к малообеспеченным семьям, включенным в «Единый реестр социальной защиты»;

Адресная поддержка: Для этой категории граждан социальные льготы и финансовые послабления сохраняются в прежнем объеме.

Руководство «Узсувтаъминот» призывает всех потребителей своевременно погашать имеющуюся задолженность, чтобы в будущем не сталкиваться с неудобствами и перебоями в использовании коммунальных услуг.