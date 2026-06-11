В Джизаке в результате поломки аттракциона пострадали 4 человека

В парке культуры и отдыха «Урда» в городе Джизаке в результате поломки аттракциона пострадали 4 человека.

Сообщается, что инцидент произошел 10 июня примерно в 21:44. Техническая неисправность возникла на 16-местном аттракционе «Башня падения», принадлежащем ООО «Ниятджон нияти».

Пострадавшие с телесными повреждениями различной степени тяжести были госпитализированы. В настоящее время они находятся под наблюдением местных врачей.

По данному факту ответственными органами проводятся доследственная проверка и следственные мероприятия.