Трамп сделал заявление о крупнейшем криптоограблении на бирже Binance

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности прямого диалога с руководством Северной Кореи по поводу кражи более 6 миллиардов долларов с Binance— крупнейшей в мире криптовалютной биржи. Встретившись с журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, глава Белого дома заявил, что если причастность Пхеньяна к хакерской атаке будет доказана, Вашингтон обсудит этот вопрос с КНДР.

Это заявление американского лидера прозвучало после того, как Федеральное бюро расследований (ФБР) США объявило, что за этим преступлением стоит специальное хакерское подразделение Северной Кореи.

«Мы изучаем, если это КНДР — мы поговорим»: позиция Трампа

Президент США ответил на вопросы журналистов о глобальной кибератаке следующим образом:

«Мы сейчас внимательно изучаем этот вопрос. Действительно ли это КНДР или нет — мы пока точно не знаем. Но если выяснится, что это действительно так, мы обязательно поговорим об этом с Северной Кореей».

Выводы ФБР: группа «ТрадерТраитор» и сеть Ethereum

Несмотря на осторожный тон Трампа, правоохранительные органы США уже указали на Пхеньян как на виновника:

След элитных хакеров: ФБР официально заявило, что за ограблением стоит северокорейская ТрадерТраитор группа хакеров;

Попытка скрыть средства: По данным Бюро, преступники пытаются немедленно конвертировать украденные активы в криптовалюту Ethereum (ETH), а затем бесследно растворить их через децентрализованные сети;

Подтверждение независимых аналитиков: Американская компания ТРМ Лабс и сингапурская Панголин Intelligence также подтвердили, что блокчейн-следы ведут именно к КНДР.

Исторический шаг Binance: клиентам вернут 6,34 млрд долларов

Эта атака, совершенная в ночь на 30 октября, стала крупнейшей в истории криптоиндустрии по своим масштабам. Тем не менее, биржа принимает решительные меры для сохранения доверия пользователей:

Взлом через инженерное устройство: Согласно предварительному расследованию, преступники получили доступ к личному ноутбуку одного из ДевОпс-инженеров Binance, через который управляли сервисными контейнерами и запустили транзакции по незаконному выводу средств;

Полное возмещение: Биржа не только временно ограничила операции, но и объявила, что для полного возмещения активов пострадавших пользователей она выделила 6,34 миллиарда долларов из собственных средств и процесс компенсации уже начат.

В настоящее время к делу привлечена Секретная служба США (УССС), и результаты расследования могут оказать серьезное влияние на сложные геополитические отношения между Вашингтоном и Пхеньяном.