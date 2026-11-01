Кто атаковал биржу Binance? Спецслужбы США раскрыли сенсационные данные
Федеральное бюро расследований (ФБР) США официально возложило ответственность за беспрецедентную хакерскую атаку на крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance на Северную Корею. Согласно заявлению пресс-службы ведомства, за кражей стоит элитное хакерское подразделение КНДР ТрадерТраитор группировка.
Если предварительные оценки подтвердятся, эта кибератака, совершенная в ночь на 30 октября с ущербом превышающим 6 миллиардов долларов будет признана крупнейшей кражей в истории цифровых активов.
Прямая конвертация в Ethereum: как отмываются деньги?
Расследование, проведенное совместно ФБР, Секретной службой США (УССС) и отделом уголовных расследований Налогового управления (ИРС-КИ), раскрыло схему, по которой хакеры заметают следы:
Переход в сеть Ethereum (ETH): Основная часть украденных криптоактивов немедленно конвертируется в криптовалюту Ethereum;
Отмывание через ДеФи-платформы: Спецслужбы установили, что хакеры нацелены на отмывание этих активов через децентрализованные финансовые сервисы (DeFi) и службы мгновенного обмена;
Доказательства анализа блокчейна: Ранее американская компания ТРМ Лабс и сингапурская Панголин Intelligence, изучив транзакции в блокчейне, заявили, что почерк атаки указывает на Северную Корею.
Как произошла атака? Ноутбук инженера и возврат активов
Согласно данным, проникновение хакеров в систему произошло через личное устройство технического сотрудника:
Точка входа: Преступники получили доступ к личному ноутбуку одного из инженеров DevOps биржи Binance. С его помощью был взят под контроль сервисный контейнер и запущены транзакции по незаконному выводу средств;
Выплаты пользователям: После атаки Binance немедленно приостановила ввод и вывод средств. Позже биржа сообщила, что процесс возмещения ущерба пострадавшим клиентам и возврата активов уже начат.
КНДР и киберпреступность: новые рекорды
Кибератаки в криптовалютной сети стали для северокорейских хакеров важным источником дохода:
Ущерб более 2 миллиардов: Согласно отчету Chainalysis, только в 2025 году связанные с КНДР группы украли криптоактивов на 2,02 миллиарда долларов — это на 51% больше, чем в предыдущем году, что стало самым высоким показателем в истории;
Опровержение Пхеньяна: Министерство иностранных дел Северной Кореи, в свою очередь, категорически отвергло все обвинения в кибератаках, назвав подобные заявления очередной политической клеветой Вашингтона и попыткой превратить киберпространство в поле конфликта.
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