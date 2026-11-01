Кто атаковал биржу Binance? Спецслужбы США раскрыли сенсационные данные

·78·Мир
Кто атаковал биржу Binance? Спецслужбы США раскрыли сенсационные данные

Федеральное бюро расследований (ФБР) США официально возложило ответственность за беспрецедентную хакерскую атаку на крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance на Северную Корею. Согласно заявлению пресс-службы ведомства, за кражей стоит элитное хакерское подразделение КНДР ТрадерТраитор группировка.

Если предварительные оценки подтвердятся, эта кибератака, совершенная в ночь на 30 октября с ущербом превышающим 6 миллиардов долларов будет признана крупнейшей кражей в истории цифровых активов.

Прямая конвертация в Ethereum: как отмываются деньги?

Расследование, проведенное совместно ФБР, Секретной службой США (УССС) и отделом уголовных расследований Налогового управления (ИРС-КИ), раскрыло схему, по которой хакеры заметают следы:

  • Переход в сеть Ethereum (ETH): Основная часть украденных криптоактивов немедленно конвертируется в криптовалюту Ethereum;

  • Отмывание через ДеФи-платформы: Спецслужбы установили, что хакеры нацелены на отмывание этих активов через децентрализованные финансовые сервисы (DeFi) и службы мгновенного обмена;

  • Доказательства анализа блокчейна: Ранее американская компания ТРМ Лабс и сингапурская Панголин Intelligence, изучив транзакции в блокчейне, заявили, что почерк атаки указывает на Северную Корею.

Как произошла атака? Ноутбук инженера и возврат активов

Согласно данным, проникновение хакеров в систему произошло через личное устройство технического сотрудника:

  • Точка входа: Преступники получили доступ к личному ноутбуку одного из инженеров DevOps биржи Binance. С его помощью был взят под контроль сервисный контейнер и запущены транзакции по незаконному выводу средств;

  • Выплаты пользователям: После атаки Binance немедленно приостановила ввод и вывод средств. Позже биржа сообщила, что процесс возмещения ущерба пострадавшим клиентам и возврата активов уже начат.

КНДР и киберпреступность: новые рекорды

Кибератаки в криптовалютной сети стали для северокорейских хакеров важным источником дохода:

  • Ущерб более 2 миллиардов: Согласно отчету Chainalysis, только в 2025 году связанные с КНДР группы украли криптоактивов на 2,02 миллиарда долларов — это на 51% больше, чем в предыдущем году, что стало самым высоким показателем в истории;

  • Опровержение Пхеньяна: Министерство иностранных дел Северной Кореи, в свою очередь, категорически отвергло все обвинения в кибератаках, назвав подобные заявления очередной политической клеветой Вашингтона и попыткой превратить киберпространство в поле конфликта.

BinanceФедеральное бюро расследованийСеверная КореяEthereumTRM Labs
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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