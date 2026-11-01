Кто атаковал биржу Binance? Спецслужбы США раскрыли сенсационные данные

Федеральное бюро расследований (ФБР) США официально возложило ответственность за беспрецедентную хакерскую атаку на крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance на Северную Корею. Согласно заявлению пресс-службы ведомства, за кражей стоит элитное хакерское подразделение КНДР ТрадерТраитор группировка.

Если предварительные оценки подтвердятся, эта кибератака, совершенная в ночь на 30 октября с ущербом превышающим 6 миллиардов долларов будет признана крупнейшей кражей в истории цифровых активов.

Прямая конвертация в Ethereum: как отмываются деньги?

Расследование, проведенное совместно ФБР, Секретной службой США (УССС) и отделом уголовных расследований Налогового управления (ИРС-КИ), раскрыло схему, по которой хакеры заметают следы:

Переход в сеть Ethereum (ETH): Основная часть украденных криптоактивов немедленно конвертируется в криптовалюту Ethereum;

Отмывание через ДеФи-платформы: Спецслужбы установили, что хакеры нацелены на отмывание этих активов через децентрализованные финансовые сервисы (DeFi) и службы мгновенного обмена;

Доказательства анализа блокчейна: Ранее американская компания ТРМ Лабс и сингапурская Панголин Intelligence, изучив транзакции в блокчейне, заявили, что почерк атаки указывает на Северную Корею.

Как произошла атака? Ноутбук инженера и возврат активов

Согласно данным, проникновение хакеров в систему произошло через личное устройство технического сотрудника:

Точка входа: Преступники получили доступ к личному ноутбуку одного из инженеров DevOps биржи Binance. С его помощью был взят под контроль сервисный контейнер и запущены транзакции по незаконному выводу средств;

Выплаты пользователям: После атаки Binance немедленно приостановила ввод и вывод средств. Позже биржа сообщила, что процесс возмещения ущерба пострадавшим клиентам и возврата активов уже начат.

КНДР и киберпреступность: новые рекорды

Кибератаки в криптовалютной сети стали для северокорейских хакеров важным источником дохода: