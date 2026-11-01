В Китае подросток временно потерял слух из-за стрекота цикад

·61·Мир
В Китае подросток временно потерял слух из-за стрекота цикад

В Китае 18-летний юноша временно потерял слух после того, как провел более четырех часов в лесу под оглушительный стрекот цикад, из-за чего был вынужден обратиться за медицинской помощью. Врачи назначили ему лечение и подчеркнули необходимость избегать громких звуков в течение как минимум 14 дней.

Многие считают, что звуки природы безвредны для здоровья человека. Однако недавний случай показал, что из этого правила есть исключения. 18-летний парень по фамилии Ван, проживающий в городе Нинбо провинции Чжэцзян, отправился в лес, чтобы отдохнуть и переночевать в палатке. Там он несколько часов находился под громкий и специфический стрекот сотен цикад, что негативно сказалось на его слухе.

Сообщается, что Ван заметил, как в полдень звук цикад значительно усилился. Несмотря на это, он продолжил оставаться в лесу до вечера. Однако позже у него появился шум в ушах, и возникло ощущение заложенности.

Когда стрекот цикад начал постепенно стихать, юноша понял, что не слышит пения птиц и даже звуков уведомлений на своем телефоне.

Испугавшись полной потери слуха, Ван немедленно обратился в больницу. В ходе экстренного медицинского осмотра было выявлено воспаление (отек) в обоих ушах. Врачи прописали лекарства для снятия отека и рекомендовали избегать громких звуков в течение как минимум 14 дней.

К счастью, после двухнедельного лечения и отдыха слух подростка полностью восстановился.

Как громкий стрекот цикад влияет на слух?

Ли Цзи, старший врач отделения оториноларингологии (болезни уха, горла и носа) Первой аффилированной больницы Нинбоского университета, отметил, что многие ошибочно считают звуки природы абсолютно безвредными для ушей.

Цикады известны как самые громкие насекомые в мире. Однако звук одной цикады обычно не превышает 70 децибел и по отдельности не наносит серьезного вреда слуху.

Основная проблема заключается в одновременном стрекоте сотен особей. Их коллективный шум может достигать уровня выше 85 децибел. Этот показатель считается пороговым, при котором возникает риск повреждения слуха.

Как объяснил доктор Ли Цзи, даже за относительно короткое время под воздействием громких звуков чувствительные волосковые клетки внутри улитки внутреннего уха могут воспалиться. В таких случаях клетки обычно восстанавливаются, если уйти из шумной среды и дать ушам отдохнуть в течение 1–2 недель.

Однако если эти чувствительные клетки подвергаются некрозу, то есть погибают, они уже не восстанавливаются. Это может привести к постоянному и необратимому ухудшению слуха. В таких случаях пациенты вынуждены пользоваться специальными слуховыми аппаратами для поддержания способности слышать.

Специалисты подчеркивают, что звуки природы также могут влиять на здоровье человека при определенных условиях. Поэтому важно соблюдать меры предосторожности при длительном нахождении в среде с громким и непрерывным шумом.

ЦикадыСлухНинбоЛи Цзи
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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