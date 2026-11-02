Находка полувековой давности: как сохранилась 40-килограммовая уникальная бочка, пролежавшая в леднике?

·155·Мир
Находка полувековой давности: как сохранилась 40-килограммовая уникальная бочка, пролежавшая в леднике?

На высоких вершинах Южного Тироля, расположенного в северной части Италии, произошло удивительное событие, бросившее вызов законам природы и времени. В трещине альпийского ледника была найдена пивная бочка (кег), которая пропала почти полвека назад — в конце 1970-х годов — и до сегодняшнего дня сохранилась в безупречном состоянии.

Как сообщает «Bild на русском», когда бочку, пролежавшую в ледяном плену почти 50 лет, вскрыли, выяснилось, что ее качество, янтарный цвет и даже уровень газации практически не изменились.

Бочка, упавшая с вертолета, и неустанные поиски

Эта необычная история началась много лет назад с чрезвычайного происшествия:

  • Падение с воздуха на ледник: В конце 1970-х годов бочка пива выпала из грузовой сетки вертолета, доставлявшего провизию в горный приют, и исчезла в глубокой ледниковой трещине;

  • Многолетняя охота: Горный бегун Даниэль Оберлекснер услышал эту легенду от владельца местного горного приюта и взял за правило каждый раз, поднимаясь на высоту, искать пропавшую бочку среди ледников;

  • Подарок природы: В результате сильных гроз, бурь и естественного таяния ледников, произошедших летом этого года, металлический кег, пролежавший под слоем льда 48 лет, неожиданно показался на поверхности.

«Спасательная операция»: путешествие 40-килограммового груза в долину

Безопасная транспортировка редкой находки превратилась в настоящее трудное приключение:

  • Путь через лед и камни: Оберлекснер погрузил тяжелую 40-килограммовую бочку на специальную тележку и протащил ее несколько километров пешком через ледники и крутые каменистые обрывы;

  • Спуск по канатной дороге: Затем находку благополучно спустили в долину с помощью канатной дороги. По словам поисковика, несмотря на то, что процесс был невероятно тяжелым, он довел дело до конца.

Заключение эксперта: почему напиток 1978 года не испортился?

Добравшись до долины, Даниэль Оберлекснер передал бочку своему руководителю — опытному торговцу напитками и эксперту Лукасу Харпфу для проверки:

  • «В безупречном состоянии»: Согласно клейму на бочке, на ней выгравирован 1978 год. Эксперт попробовал продукт и сказал: «Его состояние было идеальным. Уникальный вкус, красивый янтарный цвет и даже уровень углекислого газа (газа) сохранились в норме»;

  • Феномен отсутствия замерзания: Обычно разливное пиво в открытом виде может храниться от нескольких недель до нескольких месяцев. По предположению Харпфа, бочка внутри ледника не превратилась в ледяную глыбу, а благодаря постоянной прохладной температуре в термоизолированной среде сохранила свои первоначальные свойства почти на полвека.

Южный ТирольАльпийские ледникиДаниэль Оберлекснер
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В леднике найден детеныш мамонта, пролежавший более 30 тысяч летВ леднике найден детеныш мамонта, пролежавший более 30 тысяч лет26 сентября 14:52Ученые назвали истинную причину страшной трагедии в Непале и ТибетеУченые назвали истинную причину страшной трагедии в Непале и Тибете18 сентября 16:25Страшный апокалипсис в Непале: 675 человек погибли, 3 тысячи пропали без вестиСтрашный апокалипсис в Непале: 675 человек погибли, 3 тысячи пропали без вести29 августа 21:43Ущерб от наводнений в Непале достиг 2,56 млрд долларов: подробности катастрофыУщерб от наводнений в Непале достиг 2,56 млрд долларов: подробности катастрофы4 сентября 11:05Тело пропавшего в 2007 году туриста нашли спустя 19 летТело пропавшего в 2007 году туриста нашли спустя 19 лет23 августа 13:39Расколется ли Великобритания?: Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия хотят отделитьсяРасколется ли Великобритания?: Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия хотят отделиться13 сентября 22:14
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз
Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов