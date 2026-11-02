Находка полувековой давности: как сохранилась 40-килограммовая уникальная бочка, пролежавшая в леднике?

На высоких вершинах Южного Тироля, расположенного в северной части Италии, произошло удивительное событие, бросившее вызов законам природы и времени. В трещине альпийского ледника была найдена пивная бочка (кег), которая пропала почти полвека назад — в конце 1970-х годов — и до сегодняшнего дня сохранилась в безупречном состоянии.

Как сообщает «Bild на русском», когда бочку, пролежавшую в ледяном плену почти 50 лет, вскрыли, выяснилось, что ее качество, янтарный цвет и даже уровень газации практически не изменились.

Бочка, упавшая с вертолета, и неустанные поиски

Эта необычная история началась много лет назад с чрезвычайного происшествия:

Падение с воздуха на ледник: В конце 1970-х годов бочка пива выпала из грузовой сетки вертолета, доставлявшего провизию в горный приют, и исчезла в глубокой ледниковой трещине;

Многолетняя охота: Горный бегун Даниэль Оберлекснер услышал эту легенду от владельца местного горного приюта и взял за правило каждый раз, поднимаясь на высоту, искать пропавшую бочку среди ледников;

Подарок природы: В результате сильных гроз, бурь и естественного таяния ледников, произошедших летом этого года, металлический кег, пролежавший под слоем льда 48 лет, неожиданно показался на поверхности.

«Спасательная операция»: путешествие 40-килограммового груза в долину

Безопасная транспортировка редкой находки превратилась в настоящее трудное приключение:

Путь через лед и камни: Оберлекснер погрузил тяжелую 40-килограммовую бочку на специальную тележку и протащил ее несколько километров пешком через ледники и крутые каменистые обрывы;

Спуск по канатной дороге: Затем находку благополучно спустили в долину с помощью канатной дороги. По словам поисковика, несмотря на то, что процесс был невероятно тяжелым, он довел дело до конца.

Заключение эксперта: почему напиток 1978 года не испортился?

Добравшись до долины, Даниэль Оберлекснер передал бочку своему руководителю — опытному торговцу напитками и эксперту Лукасу Харпфу для проверки: