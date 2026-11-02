«Реал» готовится заполучить полузащитника «Манчестер Сити» Энцо Фернандеса

На европейском трансферном рынке готовится очередная громкая и многомиллионная сделка. Мадридский «Реал» вновь начал проявлять серьезный интерес к трансферу аргентинского центрального полузащитника «Манчестер Сити» Энцо Фернандеса.

По сообщению известного инсайдера и журналиста Экрема Конура, «королевский клуб» постоянно и внимательно следит за игрой 25-летнего чемпиона мира и тщательно оценивает возможности его переезда в Мадрид в предстоящее летнее трансферное окно.

Интерес, растянувшийся от «Челси» до «Сити»

Внимание мадридцев к Фернандесу возникло не вчера:

Продолжение старых планов: «Реал» упоминался в числе главных претендентов на футболиста еще в те времена, когда он защищал цвета лондонского «Челси»;

Новый этап в Манчестере: Хотя прошлым летом Энцо Фернандес перешел в состав «Манчестер Сити», скауты мадридского клуба не вычеркнули имя аргентинского полузащитника из своего списка наблюдения.

Ценник в 120 миллионов евро и триллер между грандами Ла Лиги

Ожидается, что этот трансфер станет одной из самых сложных операций года не только с финансовой точки зрения, но и с позиции конкуренции:

Контракт до 2031 года и астрономическая цена: Действующий контракт Фернандеса с «горожанами» рассчитан до лета 2031 года. Международный портал Трансфермаркт оценивает трансферную стоимость футболиста в 120 миллионов евро ;

Повторится ли «Эль-Класико» на рынке? Инсайдер отмечает, что в гонке за Энцо намерены участвовать не только «Реал», но и два других гранда Испании — «Барселона» и мадридский «Атлетико».

Ожидается, что следующим летом ожесточенная трансферная битва между ведущими клубами Ла Лиги за Энцо Фернандеса разгорится с новой силой.