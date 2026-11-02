Доходы российских олигархов резко сократились: кто понес наибольшие убытки?

С начала текущего года крупнейшие российские миллиардеры понесли огромные финансовые потери на фоне колебаний на международных рынках и экономических изменений. Согласно авторитетным аналитическим расчетам, самые богатые люди страны в совокупности лишились более 28 миллиардов долларов чистого состояния.

Особенно заметное снижение активов фиксируется у магнатов, работающих в промышленной и металлургической отраслях.

Крупнейшие потери и самый стабильный миллиардер: цифры и факты

Согласно представленным показателям, основные различия по финансовым потерям выглядят следующим образом:

Глава «Норникеля» понес рекордные убытки: среди российских предпринимателей наиболее резкое финансовое падение зафиксировано у президента «Норильского никеля». Его личное состояние с начала года сократилось ровно на 8,1 миллиарда долларов и в настоящее время составляет 21,6 миллиарда долларов ;

Минимальное сокращение у Алексея Мордашова: глава «Северстали» Алексей Мордашов смог защитить свои активы лучше других. Его капитал уменьшился всего на 515 миллионов долларов и на данный момент сохраняется на уровне 27,8 миллиарда долларов.

Неопределенность на мировых рынках и изменение цен на сырье продолжают оказывать прямое давление на показатели совокупного капитала российской бизнес-элиты.