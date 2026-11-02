На Хэллоуин-параде «живые мертвецы» станцевали под песню Майкла Джексона (видео)

·64·Мир
На Хэллоуин-параде «живые мертвецы» станцевали под песню Майкла Джексона (видео)

Ночные городские улицы преобразились по случаю празднования Хэллоуина. Сотни людей в различных пугающих образах, необычных костюмах и с устрашающим гримом вышли на улицы, чтобы принять участие в праздничном параде и массовом флешмобе.

Самой яркой частью мероприятия стал массовый танец под знаменитую песню Майкла Джексона «Триллер». Участники в образах зомби, призраков и персонажей известных фильмов синхронно выполняли движения, подарив зрителям незабываемое зрелище.

Рваная одежда участников, костюмы, украшенные краской, имитирующей кровь, и нарисованные на лицах следы ран придали мероприятию еще более жуткую атмосферу. Танец на фоне высотных зданий и ночных городских огней напоминал сцену из фантастического фильма.

Необычные выступления на Хэллоуин-параде привлекли внимание зрителей и еще больше подняли праздничное настроение.

ХэллоуинThrillerМайкл Джексонфлешмоб
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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