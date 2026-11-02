В Китабском районе 8-летняя школьница получила сертификат B2 по английскому языку

·54·Общество
В Китабском районе 8-летняя школьница получила сертификат B2 по английскому языку

8-летняя школьница, обучающаяся в Китабском районе Кашкадарьинской области, успешно сдала экзамен CEFR, подтверждающий уровень владения английским языком.

Сообщается, что ученица 3-го класса общеобразовательной школы №11 Юсупова Солиха Сухробовна набрала 51 балл на экзамене CEFR по английскому языку и получила сертификат уровня B2.

Естественно, что такой результат юной ученицы вызвал большой интерес среди ее сверстников. Ее достижение стало радостным событием и для ее родителей, и для учителей.

Желаем Солихе продолжать обучение и покорять новые вершины в будущем.

КашкадарьяКитабский районCEFRЮсупова Солиха
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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