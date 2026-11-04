Стал известен объем денежных переводов в Узбекистан из-за рубежа

·59·Экономика
Стал известен объем денежных переводов в Узбекистан из-за рубежа

В январе-сентябре 2026 года в Узбекистан через международные системы денежных переводов поступило 15,2 млрд долларов. За этот же период из страны за рубеж было отправлено 2 млрд долларов. В результате по денежным переводам сформировалось положительное сальдо в размере 13,2 млрд долларов. Об этом говорится в обзоре внутреннего валютного рынка Центрального банка.

В отчетном периоде в Узбекистане общий спрос на иностранную валюту составил 50,4 млрд долларов. Это на 17,9 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Предложение иностранной валюты на внутреннем рынке, без учета операций Центрального банка, достигло 43,8 млрд долларов, увеличившись за год на 25,3 процента.

Спрос на иностранную валюту со стороны юридических лиц вырос на 15,3 процента, а ее предложение — на 26,7 процента.

Кроме того, 9,5 млрд долларов, или 57,2 процента валютной выручки от экспорта, было реализовано на внутреннем валютном рынке. Это на 33 процента, или почти на 2,4 млрд долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Население же продало коммерческим банкам иностранную валюту на сумму 18,9 млрд долларов. Этот показатель в 1,2 раза выше, чем 15,3 млрд долларов за первые девять месяцев 2025 года.

По данным Центрального банка, в январе-сентябре курс сума по отношению к доллару США колебался в диапазоне 11 765–12 320 сумов. По итогам сентября один доллар составил 11 821 сум. Это означает, что по сравнению с показателем на начало года сум укрепился на 1,5 процента.

Центральный банкденежные переводывалютный рыноккурс сума
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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