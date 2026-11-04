В ташкентском метро могут появиться отдельные вагоны для женщин

·45·Узбекистан
В ташкентском метро могут появиться отдельные вагоны для женщин

Вопрос о введении в Ташкентском метрополитене специальных вагонов, предназначенных только для женщин, может быть рассмотрен в будущем. Однако в текущих условиях количество пассажиров и имеющиеся технические возможности не позволяют реализовать такую инициативу.

Как отметил заместитель председателя правления АО «Ташкентский метрополитен» Юлдош Юсупов, в процессе строительства новых линий метро и расширения парка поездов вопрос организации отдельных вагонов для женщин также может быть принят во внимание.

По его мнению, внедрение таких вагонов может способствовать снижению случаев домогательств по отношению к женщинам в метро.

В ряде стран, включая Индию, Египет, ОАЭ, Иран, Бразилию и Японию, уже организованы специальные вагоны или зоны для женщин.

Для справки: разработаны планы по расширению Ташкентского метрополитена. Согласно им, к 2030 году планируется увеличить количество станций метро с 50 до 79, а общую протяженность линий — с 71 до 103 километров.

В дальнейшем, в рамках развития инфраструктуры метро, возможность организации отдельных вагонов для женщин может быть учтена.

Ташкентский метрополитенЮлдош Юсуповинфраструктура метрополитена
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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