Первый мусульманин, избранный в Сенат США, отметил свою победу словом «Альхамдулиллях»

На выборах в Сенат США в штате Мичиган победил представитель демократов Абдулрахман Мухаммад Эль-Сайед. Одержав победу над своим соперником-республиканцем Майком Роджерсом, он стал первым мусульманином в истории США, избранным в Сенат. Об этом сообщает Ассокиатед Пресс.

Выступая перед сторонниками в Детройте после объявления результатов, Эль-Сайед вспомнил, что во время избирательной кампании, ожидая итогов, он всегда говорил «Иншааллах».

«Возможно, вы заметили, что до этого момента, когда я говорил о результатах выборов, я всегда произносил «Иншааллах» или «Если будет на то воля Божья». Но сегодня, начиная с этого вечера, мы можем заменить «Иншааллах» на «Альхамдулиллях»», — сказал он.

Эти слова политика были встречены бурными аплодисментами собравшихся в зале.

42-летний Эль-Сайед ранее занимал руководящую должность в сфере здравоохранения штата Мичиган. Он родился в семье египетских иммигрантов.

Его избрание в Сенат оценивается как историческое событие для мусульман США. Ожидается, что Эль-Сайед примет присягу и приступит к исполнению обязанностей сенатора в январе 2027 года.